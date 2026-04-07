Eugen Neagoe, mărturisiri tulburătoare după decesul mamei sale: “Eram la cafea când am aflat. O sâmbătă neagră”

Eugen Neagoe (58 de ani) a trecut prin momente cumplite în ultima perioadă. Mama antrenorului a decedat, Neagoe dezvăluind că a primit vestea teribilă când se afla la o cafea.

După tragedia pierderii mamei sale, Petrolul a fost învinsă de Metaloglobus, iar Eugen Neagoe şi-a reziliat contractul cu “lupii galbeni”. Mehmet Topal (40 de ani) l-a înlocuit pe Eugen Neagoe, antrenorul turc debutând cu o victorie, 2-0 cu Csikszereda, în acest al treilea mandat pe banca Petrolului.

„Să zicem că acum sunt bine. S-a întâmplat în aceeași zi… a fost o zi neagră, la 10 dimineața am aflat, la o cafea cu Claudiu Tudor și cu Paul Pintilie, conducătorii clubului, (n.r: despre moartea mamei sale). Am primit telefonul stând de vorbă cu ei.

După-amiază a fost acel joc, am pierdut 0-1 cu Metaloglobus, o greșeală făcută de un jucător al nostru, s-a întâmplat ce s-a întâmplat… a fost o sâmbătă neagră!”, a declarat Eugen Neagoe pentru gsp.ro.

Eugen Neagoe a antrenat, de-a lungul timpului, numeroase echipe, printre care Universitatea Craiova, Pandurii Târgu-Jiu, Aris Limassol, Nea Salamis, Poli Iaşi, Sepsi, Dinamo, Hermannstadt, U Cluj sau Petrolul. Neagoe a fost în trecut secundul lui Victor Piţurcă la naţionala României şi, ulterior, la Al-Ittihad.