Ilie Dumitrescu, devastat de moartea lui Mircea Lucescu: „Este greu să accept”

Lovitură cumplită pentru fotbalul românesc, după ce Spitalul Universitar din București a anunțat trecerea în neființă a uriașului antrenor român Mircea Lucescu, la vârsta de 80 de ani.
Aflat pe banca echipei naționale de fotbal a României în ultima parte a carierei, acesta a lăsat în urma sa durere. Ilie Dumitrescu a reacționat cu privire la crunta veste și a sintetizat ce a însemnat „Il Luce” pentru fotbalul românesc și nu numai.
Ilie Dumitrescu, șocat de moartea lui Mircea Lucescu
Mircea Lucescu a avut o carieră impresionantă, atât în fotbalul intern, cât și în fotbalul din străinătate, iar pierderea sa este o mare lovitură pentru sportul mondial.
Ilie Dumitrescu a încercat să-și găsească cuvintele la aflarea veștii și a avut numai cuvinte mari la adresa celui care a ocupat recent funcția de selecționer al României.
„Îmi este greu să vorbesc. La 18 ani, când am intrat în contact cu performanța la Steaua și derby-urile din prima divizie, era un om care și-a pus amprenta în fotbalul românesc. Eu am rămas cu profesionalismul, am avut ocazia să stau în hotel cu e, să vorbim despre adversar, impresionant cum a pregătit meciul, cum cunoștea în detaliu fiecare jucător, cu calități și defecte.
Energia pe care o avea, pozitivă și încrederea care a încercat să o transmită jucătorilor. Este greu să accept că după dialogul acela și în aeorport după meci, nu o să mai am șansa să vorbesc cu el. Spuneam după meciul din Turcia că trebuie să-i mulțumit că a rămas alături de echipa națională. A dat totul pentru fotbal și a demonstrat că și după problemele medicale, a rămas aici, unde s-a simțit cel mai bine. Trebuie să ne gândim la familie și să transmitem sincere condoleanțe”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.
- Cornel Dinu, distrus după moartea lui Mircea Lucescu: „Fotbalul l-a ucis”
- Eugen Neagoe, mărturisiri tulburătoare după decesul mamei sale: “Eram la cafea când am aflat. O sâmbătă neagră”
- Gigi Becali vrea să dea lovitura în procesul de 37 de milioane de euro cu Steaua! Anunțul făcut de avocatul FCSB
- „Doamne Ajută-l pe acest om mare” Internat în spital, Marcel Răducanu se roagă pentru Mircea Lucescu
- Cum a putut candida Răzvan Burleanu pentru a patra oară la FRF? A venit motivarea de la Tribunalul București