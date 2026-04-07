Ilie Dumitrescu, devastat de moartea lui Mircea Lucescu: „Este greu să accept”

Daniel Işvanca Publicat: 7 aprilie 2026, 21:17

Ilie Dumitrescu, în timpul unui interviu / Antena Sport

Lovitură cumplită pentru fotbalul românesc, după ce Spitalul Universitar din București a anunțat trecerea în neființă a uriașului antrenor român Mircea Lucescu, la vârsta de 80 de ani.

Aflat pe banca echipei naționale de fotbal a României în ultima parte a carierei, acesta a lăsat în urma sa durere. Ilie Dumitrescu a reacționat cu privire la crunta veste și a sintetizat ce a însemnat „Il Luce” pentru fotbalul românesc și nu numai.

Ilie Dumitrescu, șocat de moartea lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a avut o carieră impresionantă, atât în fotbalul intern, cât și în fotbalul din străinătate, iar pierderea sa este o mare lovitură pentru sportul mondial.

Ilie Dumitrescu a încercat să-și găsească cuvintele la aflarea veștii și a avut numai cuvinte mari la adresa celui care a ocupat recent funcția de selecționer al României.

„Îmi este greu să vorbesc. La 18 ani, când am intrat în contact cu performanța la Steaua și derby-urile din prima divizie, era un om care și-a pus amprenta în fotbalul românesc. Eu am rămas cu profesionalismul, am avut ocazia să stau în hotel cu e, să vorbim despre adversar, impresionant cum a pregătit meciul, cum cunoștea în detaliu fiecare jucător, cu calități și defecte.

Energia pe care o avea, pozitivă și încrederea care a încercat să o transmită jucătorilor. Este greu să accept că după dialogul acela și în aeorport după meci, nu o să mai am șansa să vorbesc cu el. Spuneam după meciul din Turcia că trebuie să-i mulțumit că a rămas alături de echipa națională. A dat totul pentru fotbal și a demonstrat că și după problemele medicale, a rămas aici, unde s-a simțit cel mai bine. Trebuie să ne gândim la familie și să transmitem sincere condoleanțe”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

