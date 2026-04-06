Cum a putut candida Răzvan Burleanu pentru a patra oară la FRF? A venit motivarea de la Tribunalul București

Răzvan Burleanu a câștigat pe data de 18 martie al patrulea mandat la șefia FRF, la capătul unor alegeri contestate care au ajuns până pe masa Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Recent, Tribunalul București a venit cu motivarea deciziei prin care ordonanța președințială a lui Ilie Drăgan, contracandidatul actualului președinte, a fost respinsă atunci când primul menționat a încercat să le suspende.

Ultimele alegeri de la Federația Română de Fotbal au fost unele pline de controverse, iar un rol important în acest sens l-a avut Ilie Drăgan, singurul contracandidat al lui Răzvan Burleanu pentru postul de președinte. Tensiunile au început încă de dinainte de scrutinul propriu-zis, atunci când managerul clubului 3 Kids Sport s-a dus la TAS în încercarea de a suspenda evenimentul, invocând faptul că în Statutul FRF se menționează că: “Nicio persoană nu poate deține funcția de Președinte al FRF pentru mai mult de 3 (trei) mandate“.

Cum a încercat Ilie Drăgan să anuleze alegerile FRF

Deși Răzvan Burleanu a candidat și și-a câștigat al patrulea mandat la șefia FRF, a existat o explicație oficială pentru care solicitarea lui Drăgan nu a fost luată în calcul. Tribunalul București a publicat motivarea analizată de golazo.ro, unde sunt oferite inclusiv mai multe detalii despre nemulțumirea managerului clubului 3 Kids Sport.

Drăgan a explicat cum Burleanu și-a început primul mandat la FRF în 2014, iar pe 28 iunie 2014 s-a adoptat Statutul în care s-a introdus limita de trei mandate. Când a fost întrebat și el pe seama acestui subiect după ultimele alegeri, președintele FRF a spus că modificare a intrat în vigoare din 2016.

Totuși, Drăgan a susținut că modificările ar trebui să se aplice și mandatelor anterioare, deși comisiile care au validat candidatura lui Burleanu au considerat că regulamentul nu ar trebui să se aplice retroactiv, drept dovadă ca limita să fie impusă din 2018 încolo.