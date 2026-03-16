Județul în care se inaugurează un stadion de 10 mil. de €, dar unde apar 800 de șomeri noi. Paradoxul fotbalului românesc

Teleorman este pe cale să aibă în Alexandria un nou stadion a cărui construcție a costat 10 milioane de euro. Ce este inedit e că județul în cauză nu are nicio echipă de fotbal în primele două ligi și mai mult decât atât, cel mai mare angajator din cadrul său este pe cale să se închidă și să lase 800 de angajați fără loc de muncă.

Fotbalul românesc a fost marcat în ultima perioadă de enorm de multe investiții, unele dintre ele făcute la nivelul Ligii 1, însă altele și în eșaloanele inferioare. Un exemplu clar care se încadrează în cea de-a doua categorie este cel din Teleorman, Alexandria, unde cu ajutorul CNI urmează să se deschidă un stadion al cărui cost s-a ridicat la 10 milioane de euro.

Sume mari de bani investite fără rost. Situația financiară din Alexandria

Informația privind viitoarea inaugurare a stadionului din Teleorman vine în contextul în care județul a fost marcat de o veste extrem de proastă. Potrivit economedia.ro, citată de golazo.ro, grupul japonez JTEKT, care deține fabrica de rulmenți, își va închide societatea și pregătește cadrul juridic pentru concedierea a peste 800 de angajați, proces care se va derula până în martie 2027.

Niponii reprezintă chiar cei mai mari angajatori din județ, astfel că știrea în cauză e una îngrijorătoare pentru Teleorman, județ care se afla oricum în topul ratei șomajului, procentul ajungând recent la 9,3%. În plus, în 2024, fabrica de rulmenți înregistrase o pierdere de 25 de milioane de euro și de atunci până acum mai concediase 23% dintre angajați.

În fața situației care se anunță a fi nefastă pentru județ, Teleorman e totuși gata să își deschidă noul stadion de 10 milioane de euro. În anii trecuți, autorotățile locale au susținut-o financiar pe CSM Alexandria, club care în 2022 și 2023 a primit 4,5 milioane de euro.