Răzvan Burleanu, discurs de aproape o oră la alegerile FRF: “Candidez nu doar pentru că statutul îmi permite”

Andrei Nicolae Publicat: 18 martie 2026, 12:55

Răzvan Burleanu, la adunarea generală FRF / AntenaSport

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a afirmat miercuri, la Adunarea Generală a forului, că a ales să candideze pentru un nou mandat nu doar pentru că statutul îi permite, ci şi pentru că se bucură de încrederea membrilor AG.

Candidez nu doar pentru că statutul îmi permite, fiindcă limita de mandate, pe care am stabilit-o împreună, se aplică doar pentru viitor. Fie vorba între noi, suntem singura structură sportivă naţională cu o limită de mandate. Candidez pentru că mă bucur de încrederea voastră şi pentru că îmi place să câştigăm împreună. Peste 80% dintre voi mi-aţi trimis scrisori de susţinere şi mă bucur. Vreau ca, alături de colegii mei, să continuăm să creştem în anii următori.

Suntem într-o nouă etapă, în care aproape tot ecosistemul fotbalistic conştientizează că pentru a te afla la conducerea FRF ai nevoie de o viziune pentru dezvoltare, o abilitate de a dezvolta zone noi, o conectare la toate structurile de guvernanţă internaţionale“, a spus Burleanu.

Răzvan Burleanu a acuzat populismul unor personaje din fotbal.

Unul dintre cele mai mari pericole contemporane este populismul. Alimentat de oameni cinici, sunt persoane care vorbesc foarte mult fără să fi realizat nimic important. Sunt cei care uneori distorsionează înţelesul firesc al lucrurilor. Avem şi în fotbal populişti, dar i-aş numi mai degrabă ignoranţi din punct de vedere profesional.

Unul de exemplu vrea ca FRF să se ocupe de tot ce înseamnă fotbalul românesc. Altcineva spunea că dacă ai echipa naţională în portofoliu banii vin oricum. Altcineva spunea că FRF trăieşte din banii de la FIFA şi UEFA. Le mulţumim celor două foruri, dar FRF are nevoie să producă de peste şase ori mai mulţi bani în fiecare an. Cel mai grav este că se manifestă prin personaje de rea credinţă care caută vizibilitate cu price preţ. Populismul subminează bunul simţ, responsabilitatea, profesionalismul.

Populismul este un motiv în plus pentru care FRF trebuie să îşi asume o poziţie de lider. Au fost câţiva infractori care au vrut să fure de la dumneavoastră prin nişte procese inventate. Federaţia s-a evidenţiat ca organizaţie care nu face compromisuri, ne-am ridicat deasupra tuturor provocărilor. Astăzi fiecare club este mai bun decât în urmă cu 10-12 ani“.

Burleanu a vorbit și despre realizările din mandatele sale la conducerea FRF

Reforma guvernanţei, reconstrucţia credibilităţii, am consolidat veniturile, am construit un ecosistem fotbalistic dinamic, am introdus criterii de auditare pentru cluburi, am crescut valoarea de asociere cu toate proiectele şi iniţiativele FRF. Am construit o organizaţie modernă.

Cele mai spectaculoase cifre sunt cele legate efectiv de dezvoldatarea fotbalului. Am ajuns la 558.545 de practicanţi de fotbal de la 100.000 în 2024. Ecoststemul competiţional s-a dezvoltate de la 21 la 79 de competiţii. Structura echipelor naţionale a evoluat de la 12 la 20 de loturi. Numărul competiţiilor dedicate fotbalului feminin a crescut de la 3 la 10 în 2026, cu peste 11.000 de jucătoare legitimate astăzi. Prezenţa pe stadioane şi audienţele tv au crescut.

Suntem singura ţară din Europa Centrală şi de Est care a inaugurat 8 stadioane în ultimii ani. Le suntem recunoscători tuturor guvernanţilor cu care am colaborat“, a spus Burleanu.

Urmează o nouă provocare, a menţionat şeful FRF. “Să revenim la un Campionat Mondial. Alături de o Generaţie de Suflet, care în 2024 a obţinut cea mai bună performanţă sportivă din ultimele decenii. Ne propunem să reducem inegalităţile dintre judeţe. Avem şase direcţii de acţiune în cele şase regiuni fotbalistice.

Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea. Să generăm programe noi de formare. Vrem să integrăm tehnologia avansată, digitalizarea… Vrem să dezvoltăm un ecosistem modern, bazat pe date, cunoştinţe şi inovare. Fotbalul românesc trebuie s devină un important hub de formare şi inovaţie îm Europa Centrală şi de Est. Aceasta este viziunea pentru 2030“.

Sursa: News.ro

