Florentino Perez, atac fără menanjamente la Riquelme: „Oameni fără scrupule care fac de rușine clubul Real Madrid”

Florentino Perez a ținut ultimul discurs înainte de startul alegerilor pentru președinția clubului Real Madrid, programate pentru duminică. Evenimentul a avut loc la Eurobuilding Hotel în fața multor membri din cadrul clubului.

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Evenimentul a fost precedat de un clip care prezenta performanțele Realului în cele două decenii în care a condus clubul. În clip a apărut momentul în care a promis aducerea lui Luis Figo în 2000 și s-a încheiat cu acele imagini cu Jose Mourinho în tricoul Realului și cu viitoarele achiziții, Ibrahima Konate și Denzel Dumfries.

Atac dur la Riquelme

Ovaționat de public, Florentino a vorbit în primul rând despre faptul că Papa Leon al XIV-lea urmează să viziteze săptămâna viitoare Santiago Bernabeu: „Papa, în timp ce se afla în avionul care îl aducea la Madrid, le-a spus jurnaliștilor că este fan Real Madrid. Este un motiv de mândrie și onoare pentru noi” a spus Perez.

Apoi a trecut la discuția despre alegeri și l-a criticat dur pe oponentul său, Enrique Riquelme: „Mâine (nr. Duminică) vom decide din nou viitorul nostru, iar astăzi simt o mare satisfacție, pentru că aceste alegeri demonstrează că socios sunt singurii adevărați proprietari ai clubului nostru. (Nr. În anul 2000) tot ce am făcut a fost să garantez cu 147 de milioane de euro pentru ca jucătorii și furnizorii să își poată primi banii, încercând să evităm ca Real Madrid să înceteze să mai fie al nostru. Și am reușit.

Acum candidează unii dintre acei foști directori sau chiar copiii lor. Chiar și candidatul este fiul unuia dintre membrii Consiliului Director din acea perioadă. Socios lui Real Madrid nu vor permite minciuni. Nu orice este permis. Există oameni fără scrupule care folosesc tricoul lui Real Madrid pentru a-i face de rușine pe membrii clubului.