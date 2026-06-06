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Florentino Perez, atac fără menanjamente la Riquelme: „Oameni fără scrupule care fac de rușine clubul Real Madrid”

Sebastian Ujica Publicat: 6 iunie 2026, 14:48

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Florentino Perez, atac fără menanjamente la Riquelme: Oameni fără scrupule care fac de rușine clubul Real Madrid”

Florentino Perez / Profimedia

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Florentino Perez a ținut ultimul discurs înainte de startul alegerilor pentru președinția clubului Real Madrid, programate pentru duminică. Evenimentul a avut loc la Eurobuilding Hotel în fața multor membri din cadrul clubului.

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Evenimentul a fost precedat de un clip care prezenta performanțele Realului în cele două decenii în care a condus clubul. În clip a apărut momentul în care a promis aducerea lui Luis Figo în 2000 și s-a încheiat cu acele imagini cu Jose Mourinho în tricoul Realului și cu viitoarele achiziții, Ibrahima Konate și Denzel Dumfries.

Atac dur la Riquelme

Ovaționat de public, Florentino a vorbit în primul rând despre faptul că Papa Leon al XIV-lea urmează să viziteze săptămâna viitoare Santiago Bernabeu: „Papa, în timp ce se afla în avionul care îl aducea la Madrid, le-a spus jurnaliștilor că este fan Real Madrid. Este un motiv de mândrie și onoare pentru noi” a spus Perez.

Apoi a trecut la discuția despre alegeri și l-a criticat dur pe oponentul său, Enrique Riquelme: „Mâine (nr. Duminică) vom decide din nou viitorul nostru, iar astăzi simt o mare satisfacție, pentru că aceste alegeri demonstrează că socios sunt singurii adevărați proprietari ai clubului nostru. (Nr. În anul 2000) tot ce am făcut a fost să garantez cu 147 de milioane de euro pentru ca jucătorii și furnizorii să își poată primi banii, încercând să evităm ca Real Madrid să înceteze să mai fie al nostru. Și am reușit.

Acum candidează unii dintre acei foști directori sau chiar copiii lor. Chiar și candidatul este fiul unuia dintre membrii Consiliului Director din acea perioadă. Socios lui Real Madrid nu vor permite minciuni. Nu orice este permis. Există oameni fără scrupule care folosesc tricoul lui Real Madrid pentru a-i face de rușine pe membrii clubului.

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A trebuit să suportăm situația jenantă în care s-a lansat o informație falsă într-o emisiune de televiziune pentru a-i induce în eroare pe socios, iar câteva minute mai târziu tatăl jucătorului (nr. al lui Erling Haaland), agentul său și chiar jucătorul, care e la Manchester City, au dezmințit categoric informația și au amenințat cu acțiuni legale. Poate că acest lucru nu îi face să roșească de rușine pe cei implicați, dar pentru toți socios lui Real Madrid și pentru mine personal este extrem de stânjenitor. Iar acest ridicol pare să nu se mai termine.

Aseară au anunțat numele unui antrenor (nr. Jurgen Klopp) cu care urmau să discute, iar acesta le-a răspuns după câteva minute că nici măcar nu este interesat. Dar nu spuneau ei la începutul campaniei că aveau deja un antrenor aflat în activitate? Pentru acești oameni orice este permis.

Eu nu vin aici cu tricouri pe care un prezentator de televiziune să își facă spectacolul. Eu îi aduc la Real Madrid pe cei mai buni jucători din lume. Ce promit, fac. Așa mi-am câștigat credibilitatea. Tricoul lui Real Madrid nu trebuie pătat cu minciuni. Simbolurile lui Real Madrid nu trebuie murdărite și nu merită să fie desconsiderate de cineva care vrea să devină președintele acestui club.

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Vă cer să mergeți la vot pentru a continua să apărăm împreună Real Madrid. Viitorul nostru este în joc. Noi, socios, suntem proprietarii clubului, ai succeselor noastre, ai stadionului Bernabeu și ai trofeelor noastre. Noi suntem și vom rămâne proprietarii lui Real Madrid și din punct de vedere economic. Mai avem încă multă istorie de scris” a spus Florentino Perez în discursul său.

 

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