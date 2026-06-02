Jucătorul de Champions League şi-a anunţat plecarea de la Dinamo

Dinamo a încheiat dezamăgitor sezonul, cu un eşec, 1-2, după prelungiri, în faţa celor de la FCSB, iar formaţia alb-roşie a ratat astfel calificarea în cupele europene şi are nevoie de o restructurare a lotului.

Prima plecare a fost cea a lui Kennedy Boateng, jucător care se află la finalul contractului, situaţie în care este şi Georgi Milanov. Mijlocaşul ofensiv o să semneze şi el cu o altă formaţie în această vară.

O nouă plecare de la Dinamo. Georgi Milanov a făcut anunţul

Bulgarul a anunţat în presa din ţara natală că nu o să mai rămână la Dinamo, iar momentan nu ştie ce va face în privinţa viitoarei destinaţii.

“Am avut nevoie de o zi sau două să fiu singur și să mă gândesc la viitorul meu. Am 34 de ani, mă simt foarte bine din punct de vedere fizic. Tot ce pot să spun acum e că am luat decizia de a părăsi Dinamo. Îmi este dor și de familie, iar acum vreau să mă odihnesc puțin, iar ulterior să mă gândesc la următorul pas.

Dinamo este un club excepțional căruia îi datorez multe, însă decizia a fost luată. Nu exclud nicio variantă pentru viitor. Depinde foarte mult și ce echipe sunt interesate de mine și cum voi fi evaluat. Pe parcursul carierei am mai stat un an fără echipă tocmai pentru că nu a venit o ofertă care să mă mulțumească.