Jucătorul de Champions League şi-a anunţat plecarea de la Dinamo

Mihai Alecu Publicat: 2 iunie 2026, 9:25

Georgi Milanov şi-a anunţat plecarea de la Dinamo. Foto: Sport Pictures

Dinamo a încheiat dezamăgitor sezonul, cu un eşec, 1-2, după prelungiri, în faţa celor de la FCSB, iar formaţia alb-roşie a ratat astfel calificarea în cupele europene şi are nevoie de o restructurare a lotului.

Prima plecare a fost cea a lui Kennedy Boateng, jucător care se află la finalul contractului, situaţie în care este şi Georgi Milanov. Mijlocaşul ofensiv o să semneze şi el cu o altă formaţie în această vară.

O nouă plecare de la Dinamo. Georgi Milanov a făcut anunţul

Bulgarul a anunţat în presa din ţara natală că nu o să mai rămână la Dinamo, iar momentan nu ştie ce va face în privinţa viitoarei destinaţii.

“Am avut nevoie de o zi sau două să fiu singur și să mă gândesc la viitorul meu. Am 34 de ani, mă simt foarte bine din punct de vedere fizic. Tot ce pot să spun acum e că am luat decizia de a părăsi Dinamo. Îmi este dor și de familie, iar acum vreau să mă odihnesc puțin, iar ulterior să mă gândesc la următorul pas.

Dinamo este un club excepțional căruia îi datorez multe, însă decizia a fost luată. Nu exclud nicio variantă pentru viitor. Depinde foarte mult și ce echipe sunt interesate de mine și cum voi fi evaluat. Pe parcursul carierei am mai stat un an fără echipă tocmai pentru că nu a venit o ofertă care să mă mulțumească.

Dacă mă simt dorit și respectat într-un loc, accept oferta. Dacă voi reveni la Levski? Fanii mi-au tot scris din prima zi în care am plecat de acolo. Vom vedea ce va fi”, a spus Georgi Milanov pentru presa din Bulgaria.

Georgi Milanov, CV impresionant înainte de transferul la Dinamo

Mijlocaşul ofensiv a venit în Liga 1 pe final de carieră, însă în trecut a fost un fotbalist important pentru naţionala Bulgariei şi nu numai. Georgi Milanov a evoluat în Rusia, la CSKA Moscova, echipă care a fost în Champions League şi i-a permis astfel jucătorului să joace la cel mai înalt nivel.

Bulgarul are 25 de meciuri la nivel de grupe şi faze eliminatorii din Liga Campionilor, performanţă pe care niciun jucător de la Dinamo, din lotul actual, nu a bifat-o. În ultimul sezon, fotbalistul bulgar a evoluat în 35 de meciuri, a marcat de 2 ori şi a oferit o pasă decisivă.

