CSM Bucureşti s-a calificat în finala EHF Youth Club Trophy. Succes dramatic în semifinala cu Gyor, la Budapesta

Junioarele de la CSM Bucureşti s-au calificat în finala EHF Youth Club Trophy. Româncele au reuşit să treacă dramatic de Gyor, în semifinalele competiţiei dedicate handbalistelor sub 17 ani.

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CSM Bucureşti a învins-o cu scorul de 41-39 pe Gyor, în semifinalele Ligii Campionilor la juniori. “Tigroaicele” au fost aproape să se impună în timpul regulamentar, însă Gyor a reuşit egalarea cu trei secunde înainte de final, scor 34-34.

CSM Bucureşti s-a calificat în finala EHF Youth Club Trophy

Junioarele de la CSM Bucureşti au revenit fabulos, de la 13-21 la pauză, şi se vor duela în marea finală a EHF Youth Club Trophy cu Debrecen, echipă care a trecut în semifinale de Ferencvaros, scor 28-27.

Finala va avea loc duminică, de la ora 12:30, la Budapesta. Şi Liga Campionilor U17 se dispută tot în arena MVM Dome, acolo unde va avea loc şi Final Four-ul echipelor de senioare.

“Cel mai greu meci din viaţa mea de până acum, dar şi cel mai frumos. E o bucurie de nedescris. Sunt foarte mândru că sunt antrenorul acestei echipe. Înseamnă foarte mult pasiunea pe care o am, pasiunea care poate bate experienţa, că la 25 de ani nu poţi avea atâta experienţă.