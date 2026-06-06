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CSM Bucureşti s-a calificat în finala EHF Youth Club Trophy. Succes dramatic în semifinala cu Gyor, la Budapesta

Viviana Moraru Publicat: 6 iunie 2026, 14:33

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CSM Bucureşti s-a calificat în finala EHF Youth Club Trophy. Succes dramatic în semifinala cu Gyor, la Budapesta

Junioarele de la CSM Bucureşti, după victoria cu Gyor/ AntenaSport

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Junioarele de la CSM Bucureşti s-au calificat în finala EHF Youth Club Trophy. Româncele au reuşit să treacă dramatic de Gyor, în semifinalele competiţiei dedicate handbalistelor sub 17 ani.

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CSM Bucureşti a învins-o cu scorul de 41-39 pe Gyor, în semifinalele Ligii Campionilor la juniori. “Tigroaicele” au fost aproape să se impună în timpul regulamentar, însă Gyor a reuşit egalarea cu trei secunde înainte de final, scor 34-34.

CSM Bucureşti s-a calificat în finala EHF Youth Club Trophy

Junioarele de la CSM Bucureşti au revenit fabulos, de la 13-21 la pauză, şi se vor duela în marea finală a EHF Youth Club Trophy cu Debrecen, echipă care a trecut în semifinale de Ferencvaros, scor 28-27.

Finala va avea loc duminică, de la ora 12:30, la Budapesta. Şi Liga Campionilor U17 se dispută tot în arena MVM Dome, acolo unde va avea loc şi Final Four-ul echipelor de senioare.

Cel mai greu meci din viaţa mea de până acum, dar şi cel mai frumos. E o bucurie de nedescris. Sunt foarte mândru că sunt antrenorul acestei echipe. Înseamnă foarte mult pasiunea pe care o am, pasiunea care poate bate experienţa, că la 25 de ani nu poţi avea atâta experienţă.

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Victoria înseamnă enorm, ştim cât se investeşte în handbalul maghiar, sunt campioni mondiali, europeni la juniori, domină handbalul. Echipa de azi era campioana en-titre a Ungariei, a câştigat titlul săptămâna trecută“, a declarat antrenorul junioarelor de la CSM Bucureşti, Alexandru Moise.

CSM Bucureşti are şansa să ajungă în marea finală şi cu echipa mare. “Tigroaicele” antrenate de Bojana Popovic se vor duela cu Metz în semifinale. Meciul se va disputa azi, de la ora 16:00, urmând ca a doua semifinală, în care se întâlnesc Gyor şi Brest, să se dispute de la ora 19:00.

Aceasta este ediţia inaugurală a EHF Youth Club Trophy, fiind la startul Final Four-ului şi CSM Bucureşti. Celelalte trei echipe participante sunt din Ungaria, Gyor, Debrecen şi Ferencvaros.

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