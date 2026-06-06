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Transfer răsunător pentru Chivu! Jucătorul de top din Premier League care vrea la Inter: „M-a întrebat cum e în Italia!”

Sebastian Ujica Publicat: 6 iunie 2026, 15:41

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Transfer răsunător pentru Chivu! Jucătorul de top din Premier League care vrea la Inter: M-a întrebat cum e în Italia!”

Cristi Chivu, la parada de titlu a lui Inter / Profimedia

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Inter Milano a câștigat dubla în sezonul recent încheiat, însă formația lui Cristi Chivu caută de zor să se întărească pentru sezonul următor. Pe lângă apărare, acolo unde principala țintă este Marco Palestra, Inter vrea să aducă și un mijlocaș de top.

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Curtis Jones de la Liverpool este una dintre principalele ținte pentru Cristi Chivu în această vară. Iar Inter are șanse bune să-l transfere.

Curtis Jones, tentat de Serie A

Atacantul italian de la FC Liverpool, Federico Chiesa, a dezvăluit că Inter are șanse mari să-l transfere în această vară pe Curtis Jones! Curtat de echipa lui Cristi Chivu și în iarna trecută, Jones este tot mai tentat să plece de la echipa la care a crescut.

„Tot ce m-a întrebat (nr. Curtis Jones) a fost despre cum e viața în Italia. I-am spus că e grozav și că vremea e mult mai bună decât în Liverpool care, în afară de acest aspect, este un loc special. Jones, din punct de vedere tehnic, este un jucător foarte bun. Inter să se gândească bine la un astfel de transfer” a spus Chiesa pentru Gazzetta dello Sport. În ceea ce privește potențialul transfer al lui Alisson, dorit de Juventus, Chiesa spune că brazilianul va rămâne la Liverpool.

Chiesa poate pleca de la Liverpool

Chiesa, cel care a jucat 26 de partide în recentul sezon, însă în majoritatea din postura de rezervă, este dorit în Serie A și admite că ar putea să se despartă de Liverpool în această vară.

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„Vreau să joc și dacă nu găsesc continuitate în Premier League, trebuie să o caut în altă parte. Sezonul ăsta s-a dus, mai mult n-am primit minute. Voi merge în turneul din SUA pentru presezon și apoi voi vorbi cu clubul și Iraola și vom vedea

Nu am prea jucat în 2026. Am o relație însă grozavă cu Liverpool. În ianuarie, clubul și Slot mi-au spus că nu pot pleca, că au nevoie de mine. Era vorba despre numere, eram în criză. Am înțeles situația și am rămas, cu un zâmbet pe față. Vorbim în continuare despre FC Liverpool. Anul trecut am câștigat Premier League.

Cel mai important pentru mine este să joc. Nu voi fi arogant să spun că trebuie să fiu titular. Sunt pregătit să lupt pentru locul meu oriunde” le-a mai spus Chiesa italienilor.

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