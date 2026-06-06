Transfer răsunător pentru Chivu! Jucătorul de top din Premier League care vrea la Inter: „M-a întrebat cum e în Italia!”

Inter Milano a câștigat dubla în sezonul recent încheiat, însă formația lui Cristi Chivu caută de zor să se întărească pentru sezonul următor. Pe lângă apărare, acolo unde principala țintă este Marco Palestra, Inter vrea să aducă și un mijlocaș de top.

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Curtis Jones de la Liverpool este una dintre principalele ținte pentru Cristi Chivu în această vară. Iar Inter are șanse bune să-l transfere.

Curtis Jones, tentat de Serie A

Atacantul italian de la FC Liverpool, Federico Chiesa, a dezvăluit că Inter are șanse mari să-l transfere în această vară pe Curtis Jones! Curtat de echipa lui Cristi Chivu și în iarna trecută, Jones este tot mai tentat să plece de la echipa la care a crescut.

„Tot ce m-a întrebat (nr. Curtis Jones) a fost despre cum e viața în Italia. I-am spus că e grozav și că vremea e mult mai bună decât în Liverpool care, în afară de acest aspect, este un loc special. Jones, din punct de vedere tehnic, este un jucător foarte bun. Inter să se gândească bine la un astfel de transfer” a spus Chiesa pentru Gazzetta dello Sport. În ceea ce privește potențialul transfer al lui Alisson, dorit de Juventus, Chiesa spune că brazilianul va rămâne la Liverpool.

Chiesa poate pleca de la Liverpool

Chiesa, cel care a jucat 26 de partide în recentul sezon, însă în majoritatea din postura de rezervă, este dorit în Serie A și admite că ar putea să se despartă de Liverpool în această vară.