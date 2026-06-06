Dorinel Munteanu şi-a găsit echipă şi semnează, după retrogradarea cu Hermannstadt: “Discuţii finale”

Dorinel Munteanu şi-a găsit echipă şi e gata să semneze, după retrogradarea cu Hermannstadt. Antrenorul poartă negocieri cu cei de la CSM Reşiţa, formaţie din Liga a 2-a, la scurt timp după barajul pierdut de sibieni cu Voluntari.

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Dorinel Munteanu a anunţat că a purtat discuţii telefonice, urmând să meargă la Reşiţa, pentru a lua decizia finală în privinţa viitorului său.

Dorinel Munteanu e gata să semneze cu CSM Reşiţa, după retrogradarea cu Hermannstadt

CSM Reşiţa, echipa care l-a ofertat pe Dorinel Munteanu, s-a clasat pe locul trei în Grupa B a play-out-ului Ligii a 2-a, din sezonul trecut.

Munteanu nu se va afla la prima sa aventură pe banca celor de la bănățenilor, pe care i-a mai pregătit între noiembrie 2017 și iunie 2018, respectiv noiembrie 2019 și iunie 2020. În plus, “Neamțul” a jucat și un sezon din postura de jucător pentru echipa din Reșița între 1987 și 1988.

“Cunosc oamenii de acolo, de la Reșița. Dar nu asta e important, ci ceea ce facem din punct de vedere profesional. Proiectul pentru reșițeni este unul important, dacă mă apuc de el, atunci trebuie să-l duc la bun sfârșit. Trebuie să aduc oamenii la stadion, așa cum a fost și la Galați, acesta este unul dintre obiectivele mele.