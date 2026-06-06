Dorinel Munteanu şi-a găsit echipă şi semnează, după retrogradarea cu Hermannstadt: “Discuţii finale”

Dorinel Munteanu şi-a găsit echipă şi e gata să semneze, după retrogradarea cu Hermannstadt. Antrenorul poartă negocieri cu cei de la CSM Reşiţa, formaţie din Liga a 2-a, la scurt timp după barajul pierdut de sibieni cu Voluntari.
Dorinel Munteanu a anunţat că a purtat discuţii telefonice, urmând să meargă la Reşiţa, pentru a lua decizia finală în privinţa viitorului său.
Dorinel Munteanu e gata să semneze cu CSM Reşiţa, după retrogradarea cu Hermannstadt
CSM Reşiţa, echipa care l-a ofertat pe Dorinel Munteanu, s-a clasat pe locul trei în Grupa B a play-out-ului Ligii a 2-a, din sezonul trecut.
Munteanu nu se va afla la prima sa aventură pe banca celor de la bănățenilor, pe care i-a mai pregătit între noiembrie 2017 și iunie 2018, respectiv noiembrie 2019 și iunie 2020. În plus, “Neamțul” a jucat și un sezon din postura de jucător pentru echipa din Reșița între 1987 și 1988.
“Cunosc oamenii de acolo, de la Reșița. Dar nu asta e important, ci ceea ce facem din punct de vedere profesional. Proiectul pentru reșițeni este unul important, dacă mă apuc de el, atunci trebuie să-l duc la bun sfârșit. Trebuie să aduc oamenii la stadion, așa cum a fost și la Galați, acesta este unul dintre obiectivele mele.
Luni urmează să merg acolo pentru discuțiile finale, să spunem așa. Am vorbit telefonic până acum. Trebuie să se stabilească și conducerea clubului, pentru că, ați văzut, Cristi Bobar a plecat”, a declarat Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.
De-a lungul carierei sale, Munteanu le-a mai pregătit pe CFR, FC Argeș, FC Vaslui, U Cluj (din postura de jucător antrenor), FCSB, U Cluj, Oțelul Galați, Dinamo, Mordovia, Kuban Krasnodar, Gabala, Astra Giurgiu, Zakho, Reșița, Concordia și pe Sepsi.
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