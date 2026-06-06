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Dorinel Munteanu şi-a găsit echipă şi semnează, după retrogradarea cu Hermannstadt: “Discuţii finale”

Viviana Moraru Publicat: 6 iunie 2026, 14:01

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Dorinel Munteanu şi-a găsit echipă şi semnează, după retrogradarea cu Hermannstadt: Discuţii finale

Dorinel Munteanu / Sportpictures

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Dorinel Munteanu şi-a găsit echipă şi e gata să semneze, după retrogradarea cu Hermannstadt. Antrenorul poartă negocieri cu cei de la CSM Reşiţa, formaţie din Liga a 2-a, la scurt timp după barajul pierdut de sibieni cu Voluntari.

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Dorinel Munteanu a anunţat că a purtat discuţii telefonice, urmând să meargă la Reşiţa, pentru a lua decizia finală în privinţa viitorului său.

Dorinel Munteanu e gata să semneze cu CSM Reşiţa, după retrogradarea cu Hermannstadt

CSM Reşiţa, echipa care l-a ofertat pe Dorinel Munteanu, s-a clasat pe locul trei în Grupa B a play-out-ului Ligii a 2-a, din sezonul trecut.

Munteanu nu se va afla la prima sa aventură pe banca celor de la bănățenilor, pe care i-a mai pregătit între noiembrie 2017 și iunie 2018, respectiv noiembrie 2019 și iunie 2020. În plus, “Neamțul” a jucat și un sezon din postura de jucător pentru echipa din Reșița între 1987 și 1988.

“Cunosc oamenii de acolo, de la Reșița. Dar nu asta e important, ci ceea ce facem din punct de vedere profesional. Proiectul pentru reșițeni este unul important, dacă mă apuc de el, atunci trebuie să-l duc la bun sfârșit. Trebuie să aduc oamenii la stadion, așa cum a fost și la Galați, acesta este unul dintre obiectivele mele.

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Luni urmează să merg acolo pentru discuțiile finale, să spunem așa. Am vorbit telefonic până acum. Trebuie să se stabilească și conducerea clubului, pentru că, ați văzut, Cristi Bobar a plecat”, a declarat Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.

De-a lungul carierei sale, Munteanu le-a mai pregătit pe CFR, FC Argeș, FC Vaslui, U Cluj (din postura de jucător antrenor), FCSB, U Cluj, Oțelul Galați, Dinamo, Mordovia, Kuban Krasnodar, Gabala, Astra Giurgiu, Zakho, Reșița, Concordia și pe Sepsi.

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