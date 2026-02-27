Prăbuşire totală pentru fostul jucător al lui Dinamo, ce a marcat împotriva lui FCSB! Cu cine a ajuns să semneze - Antena Sport

Închide meniul
Prăbuşire totală pentru fostul jucător al lui Dinamo, ce a marcat împotriva lui FCSB! Cu cine a ajuns să semneze

Bogdan Stănescu Publicat: 27 februarie 2026, 20:35

Andrei Sin, alături de Robert Moldoveanu şi Deian Sorescu, într-un meci dintre Dinamo şi FCSB / Sport Pictures

Andrei Sin (34 de ani), fost jucător al lui Dinamo, a ajuns în Liga a 3-a. El a semnat cu SC Popești-Leordeni, prima în Seria a 3-a a Ligii 3. Andrei Sin a marcat pentru “câini” în victoria, cu 2-1, a acestora cu FCSB din februarie 2020. Aceasta a fost ultima victorie a “câinilor” în campionat împotriva marii rivale până la acel 4-3 din acest sezon. Sin a înscris atunci din lovitură liberă.

Cotat în trecut la 650.000 de euro, Andrei Sin nici nu mai are cotă de piaţă în prezent pe transfermarkt.com.

Andrei Sin, fost jucător al lui Dinamo, a ajuns în Liga a 3-a

“Andrei Sin la SC Popești-Leordeni

Lotul SC Popești-Leordeni s-a primenit, în această iarnă, prin sosirea lui Andrei Sin, fundaș stânga de 34 de ani. Jucător cu ștate vechi de serviciu în fotbalul mare, Sin a fost atras de proiectul pe termen lung de la echipa noastră și a decis să se alăture grupului alb-roșiilor, în tentativa de a promova la Liga a II-a.

Andrei Sin a evoluat la echipe precum Dinamo, Viitorul Constanța, Universitatea Craiova, ASA Târgu Mureș sau Poli Iași.
Sin are peste 100 de meciuri în liga secundă și aproape 100 de partide în primul eșalon. Fundaș stînga, Sin s0-a remarcat, în februarie 2020, chiar înainte de pandemie, cu un eurogol marcat într-un derby Dinamo – FCSB 2-1, pe Arena Națională. Deși venea după o pauză de șase luni, cauzată de o accidentare, Sin a înscris atunci un eurogol, direct din lovitură liberă de la 25 de metri, la vinclu.

Suntem convinși că experiența lui ne va ajuta în proiectul pe termen lung intitulat SC Popești-Leordeni”, a transmis SC Popești-Leordeni, pe Facebook.

În toamna lui 2020, Sin ajungea la Dinamo II, de la Dinamo. A evoluat ulterior la Viitorul Târgu-Jiu, Academica Clinceni, Metaloglobus, Tunari şi Gloria Băneasa, până la transferul la Popeşti-Leordeni.

 

