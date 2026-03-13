Valentin Ceauşescu a spus adevărul despre influenţa sa de la Steaua: “Nimeni nu îndrăznea”

Publicat: 13 martie 2026, 14:42

Valentin Ceaușescu, la lansarea filmului documentar despre viața lui Ladislau Boloni / AntenaSport

Valentin Ceauşescu a fost omul din spatele Stelei, în perioada sa de glorie. În 1986, formaţia din Ghencea câştiga Cupa Campionilor Europeni, după finala memorabilă de la Sevilla şi a dominat întrecerea internă la finalul anilor ’80.

Cei mai buni jucători din ţară ajungeau la Steaua, iar pentru o lungă perioadă de timp s-a vehiculat că fiul dictatorului Nicolae Ceauşescu ar fi apelat la jocuri de culise, pentru ca Steaua să fie avantajată.

Valentin Ceauşescu a vorbit despre influenţa sa la Steaua: “Nu am vorbit cu nimeni, nu am intervenit la nimeni”

Marius Mitran a dezvăluit că a discutat cu Valentin Ceauşescu, la lansarea filmului documentar al lui Ladislau Boloni. Fiul lui Nicolae Ceauşescu a negat atunci că ar fi influenţat direct pentru a ajuta Steaua să câştige campionatul ani la rând.

“Am vorbit recent cu Valentin Ceaușescu, la lansarea filmului lui Boloni, câteva minute.

Spune: <<Nu am avut nicio influență>>. Și îl cred. <<Nu am vorbit cu nimeni, nu am intervenit la nimeni>>. Sunt absolut convins că așa este. Dar era de ajuns pentru orice arbitru să știe că el e în spatele Stelei.

(n.r. Răureanu: Oricât de curajoși am fi fost noi doi, cu Valentin Ceaușescu în tribuna oficială, arbitram cu gândul că e stăpânul țării acolo) Da, mai ales că el făcuse și niște gesturi față de Dinamo și față de Victoria în special.

Pe față, de răzvrătire, știu meciul cu Victoria când a mers în tribuna cu generali și a pus steagul Stelei acolo și nimeni nu îndrăznea să… că te mâncau generalii de la Securitate! Evident că nu aveau curaj”, a declarat Marius Mitran, potrivit iamsport.ro.

