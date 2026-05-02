Presa turcă nu l-a menajat pe Mirel Rădoi, după începutul catastrofal pe banca lui Gaziantep!

Mirel Rădoi (45 de ani) a înregistrat a doua înfrângere din două meciuri de când a preluat-o pe Gaziantep. Gaziantep a pierdut cu Beşiktaş, 0-2, după ce suferise o înfrângere la un scor umilitor, 0-3, cu Eyupspor, fosta formaţie a lui Denis Drăguş, la debutul lui Rădoi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa turcă a concluzionat că Mirel Rădoi nu a reuşit încă să schimbe nimic la Gaziantep. Jurnalistul turc Mustafa Teke a tras un semnal de alarmă şi pentru conducerea lui Gaziantep. El le-a transmis şefilor echipei că, în cazul în care nu vor avea o strategie pentru sezonul următor, ceea ce implică şi transferuri, formaţia nu va avea rezultate diferite.

Presa turcă, după startul catastrofal de mandat al lui Mirel Rădoi pe banca lui Gaziantep: “Nu s-au schimbat multe. Spiritul de pe teren, acelaşi”

„Pentru Gaziantep, ne aflăm acum într-o perioadă în care ar trebui puse sub semnul întrebării mentalitatea și planificarea, mai degrabă decât rezultatele din teren. Să acceptăm un fapt încă de la bun început. În perioada Burak Yılmaz, această echipă lăsa deja impresia că doar «termină sezonul».

Exista o structură care își pierduse, în mare măsură, energia, obiectivul și încrederea. În procesul pe care îl putem împărți în două – înainte și după Burak Yılmaz – s-au schimbat doar numele. Spiritul de pe teren s-a modificat nu s-a modificat.

S-a pus întrebarea «ce se va schimba?» odată cu numirea lui Mirel Rădoi, văzut ca noua speranță. Totuși, cele cinci goluri primite în ultimele două meciuri ne-au oferit răspunsul la această întrebare într-un mod dureros. Așadar, nu s-au schimbat multe.