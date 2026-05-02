Home | Fotbal | Liga 1 | Vali Creţu semnează, la 37 de ani! Anunţul despre fundaşul FCSB-ului

Vali Creţu semnează, la 37 de ani! Anunţul despre fundaşul FCSB-ului

Bogdan Stănescu Publicat: 2 mai 2026, 10:49

Comentarii
Vali Creţu semnează, la 37 de ani! Anunţul despre fundaşul FCSB-ului

Valentin Creţu se bucură, la un meci al FCSB-ului / Hepta

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că Vali Creţu (37 de ani) îşi va prelungi contractul cu formaţia roş-albastră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vali Creţu evoluează la FCSB din vara lui 2019, atunci când a fost transferat de Gigi Becali de la Gaz Metan, în schimbul sumei de 125.000 de euro.

Vali Creţu va continua la FCSB! Gigi Becali: “Îi prelungim contractul iar”

Vali Creţu a stat cu emoţii în ultimii ani, Gigi Becali ezitând mereu dacă îi va prelungi contractul, dar de fiecare dată a decis ca fundaşul dreapta să continue la FCSB.

Vali Creţu e cotat în prezent la 125.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. În acest sezon a jucat în 22 de meciuri în campionat, în care a reuşit 3 assist-uri. A mai evoluat o dată în cupă şi de 9 ori în Europa League. În competiţia europeană a reuşit şi două assist-uri.

“Creţu, în dreapta, o să-i prelungim contractul iar. Îşi face treaba. Singurul lucru unde e el deficitar e la centrări. În rest, îşi face treaba bine”, a declarat Gigi Becali, pentru primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

FCSB a fost învinsă surprinzător, la Miercurea-Ciuc, cu 1-0, de către Csikszereda. Unicul gol al meciului a fost marcat de căpitanul ciucanilor, Attila Csuros, în minutul 87. Acesta a înscris cu o lovitură de cap. Vali Creţu a fost integralist în partida cu Csikszereda, primind nota 7.2 din partea site-ului de specialitate flashscore.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
