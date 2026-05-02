România – Spania 4-1. Tricolorii au făcut spectacol după înfrângerea surprinzătoare cu China

România a învins-o cu 4-1 pe Spania într-un meci de la Campionatul Mondial de hochei, Divizia I/B, transmis în direct în AntenaPLAY.
Tricolorii şi-au revenit după înfrângerea surprinzătoare şi dramatică din meciul cu China, atunci când au fost învinşi în overtime, după ce adversarii au transformat o lovitură de pedeapsă.
România – Spania 4-1, la Mondialul de hochei, Divizia I/B
România a deschis scorul în meciul cu Spania, prin Patrick Imre, care a reuşit un gol superb cu China, în meciul trecut. Imre a marcat după o pasă foarte bună a lui Borş.
Tricolorii aveau să se vadă egalaţi, iar spaniolii chiar puteau să preia conducerea până la încheierea primei reprize.
În repriza a doua tricolorii aveau să revină din nou în avantaj, după golul lui Tamas Reszegh, apoi aveau să se dezlănţuie, marcând de alte două ori până la finalul partidei.
România va mai juca la Mondialul de hochei, Divizia I/B, împotriva Estoniei, duminică, de la 07:30 şi împotriva Coreei de Sud, marţi, tot de la 07:30. Ambele meciuri se vor vedea în direct în AntenaPLAY.
