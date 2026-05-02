România – Spania 4-1. Tricolorii au făcut spectacol după înfrângerea surprinzătoare cu China

Tricolorii se bucură, după un gol marcat cu Spania / captura AntenaPLAY

România a învins-o cu 4-1 pe Spania într-un meci de la Campionatul Mondial de hochei, Divizia I/B, transmis în direct în AntenaPLAY.

Tricolorii şi-au revenit după înfrângerea surprinzătoare şi dramatică din meciul cu China, atunci când au fost învinşi în overtime, după ce adversarii au transformat o lovitură de pedeapsă.

România – Spania 4-1, la Mondialul de hochei, Divizia I/B

România a deschis scorul în meciul cu Spania, prin Patrick Imre, care a reuşit un gol superb cu China, în meciul trecut. Imre a marcat după o pasă foarte bună a lui Borş.

Tricolorii aveau să se vadă egalaţi, iar spaniolii chiar puteau să preia conducerea până la încheierea primei reprize.

În repriza a doua tricolorii aveau să revină din nou în avantaj, după golul lui Tamas Reszegh, apoi aveau să se dezlănţuie, marcând de alte două ori până la finalul partidei.