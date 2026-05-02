Cristi Chivu, aproape de o nouă lovitură pe piaţa transferurilor! Jucătorul şi-a dat acordul să vină la Inter

După ce Inter a ajuns la un acord cu Guglielmo Vicario (29 de ani), portarul italian al celor de la Tottenham, formaţia antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) e foarte aproape să mai rezolve un transfer.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Curtis Jones (25 de ani) şi-a dat acordul pentru a merge la Inter. Nerazzurrii mai au nevoie să se înţeleagă cu Liverpool, pentru a-l aduce la Milano pe internaţionalul englez, informează Sportitalia.

Cristi Chivu, aproape de o lovitură pe piaţa transferurilor! Curtis Jones şi-a dat acordul să vină la Inter

Curtis Jones este cotat la 35 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Mai are contract cu Liverpool până în vara lui 2027.

Curtis Jones a evoluat în 30 de meciuri pentru Liverpool în acest sezon, reuşind 2 assist-uri. A mai jucat în 4 meciuri în Cupa Angliei, în care a marcat 2 goluri şi a reuşit un assist. Totodată, a jucat în 9 meciuri în Champions League.

Curtis Jones are 6 meciuri şi un gol pentru naţionala Angliei, pentru care a înscris şi un gol. A evoluat în 3 meciuri pentru Anglia în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.