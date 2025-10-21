Ladislau Boloni a plâns la lansarea filmului său. Imagini emoţionante - Antena Sport

Imagini emoţionante la lansarea documentarului “Bölöni – Povestea unei legende”, de la Târgu Mureș. Antrenorul și fostul internațional român, László Bölöni, a declarat că s-a simțit iubit și crede că sunt foarte multe persoane care ar merita un film, poate chiar mai mult decât el. În momentul în care filmul rula, fostul internaţional român a fost suprins cu ochii în lacrimi.
“În acest moment mă simt flatat și de prezența dumneavoastră, dar mai ales așa cum am fost primit, chiar dacă nu cred că e o surpriză, dar totuși respectul și grija față de mine a târgumureșenilor au fost deosebit de călduroase. M-am simțit iubit și am fost în mare dificultate pentru că am făcut anumite lucruri, dar nu știu dacă merit atâta căldură. Sunt atâția oameni mari care ar merita la fel sau poate mai și mai mult. Mă simt emoționat”, a declarat presei László Bölöni, la finalul proiecției documentarului, la Palatul Culturii din Târgu Mureș.
În cadrul conferinței de presă de după eveniment, László Bölöni a spus că a auzit foarte multe cuvinte frumoase la adresa sa, însă ‘cred că sunt puțin exagerate’.
Întrebat ce anume i-a plăcut cel mai mult în film, Bölöni a spus că a fost impresionat de mama sa, ajunsă la vârsta de 101 ani.
“Cel mai mult mi-a plăcut de maică-mea, care acum are 101 ani și tot cu aceeași ardoare îi iubește și-i ocrotește pe cei doi copii ai săi, ca și cum am avea 6 și 10 ani (…). Mi-aș dori să stau în fața dumneavoastră și a publicului ca un om puternic, care rezistă și nu are momente dificile, eu nu sunt ăsta. Chiar dacă așa cred că îmi ascund foarte bine sentimentele (…). În schimb sunt două teme care, indiferent ce fac, mă pun în dificultate. Una când este vorba despre părinți. Acolo am dificultăți, iar pe urmă când sunt adresate aplauze apropiaților mei și mie. Ca o paranteză, soția mea a fost actriță la Târgu Mureș, iar eu am fost la o premieră la Teatrul Național, la mijlocul rândului – șase, șapte, nu are nicio importanță (…). Soția mea a jucat rolul principal și a primit aplauze foarte insistente și eu nu am putut să rezist lacrimilor. Și de atunci, tot timpul când mergeam la teatru eram pe primul scaun, ca să pot să o ușchesc dacă simt că am probleme”, a spus László Bölöni.
În documentarul “Bölöni – Povestea unei legende”, regizat de Tamás Kollarik din Ungaria și Attila Szabó din România, numeroase vedete de la nivel mondial vorbesc despre cariera lui László Bölöni, antrenorul care l-a descoperit pe Cristiano Ronaldo.
Regizorii Tamás Kollarik și Attila Szabó au reușit să-i includă în distribuție pe Valentin Ceaușescu, pe poetul Mircea Dinescu, dar și mari vedete ale fotbalului precum Peter Cech, Axel Witsel, Raphael Varane, Ricardo Quaresma, Kim Källström, Marius Lăcatuș, Helmuth Duckadam, Gheorghe Hagi, o serie dintre legendele Barcelonei și pe unii dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din Ungaria, precum Tibor Nyilasi și Kálmán Kovác.
Lansarea filmului “Bölöni – Povestea unei legende” în cinematografele din România este programată pentru 21 noiembrie, la București, după care filmul va rula în întreaga țară.
