FRF îl sprijină pe Aleksander Ceferin, la un nou mandat în fruntea UEFA

Dan Roșu Publicat: 26 mai 2026, 14:47

Aleksander Čeferin şi Răzvan Burleanu - frf.ro

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a decis în unanimitate să sprijine realegerea actualului lider al forului de la Nyon pentru mandatul 2027–2031.

Federația Română de Fotbal își confirmă în mod oficial susținerea pentru candidatura domnului Aleksander Čeferin în vederea unui nou mandat la președinția UEFA. Alegerile vor avea loc în cadrul Congresului UEFA din 22 aprilie 2027, găzduit la Astana, în Kazahstan, în conformitate cu prevederile statutare ale forului european.

FRF îl sprijină pe Aleksander Ceferin

De la alegerea sa în funcție, în anul 2016, Aleksander Čeferin a oferit un leadership puternic și orientat spre viitor. Sub conducerea sa, UEFA a promovat cooperarea, solidaritatea și unitatea, având la bază o viziune clară pentru dezvoltarea fotbalului în fiecare colț al continentului și consolidarea poziției fotbalului european la nivel global.

FRF consideră că, prin abordarea sa inspirațională și transformatoare, președintele UEFA a contribuit la crearea unei organizații de încredere, dinamice și sustenabile.

Având în vedere toate aceste realizări, precum și oportunitățile, și provocările care ne așteaptă în viitor, Comitetul Executiv al FRF a decis în unanimitate să susțină și să voteze candidatura domnului Aleksander Čeferin pentru funcția de președinte UEFA la următorul Congres.

