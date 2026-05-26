„A fost mai bun decât toți atacanții Spaniei!” Jucătorul Barcei, dezamăgit că ratează Mondialul

Visul de a juca pentru Spania la Campionatul Mondial a fost spulberat înainte de turneul final pentru Ansu Fati. Jucătorul crescut la academia Barcelonei nu a fost convocat pentru turneul final, deși a încheiat sezonul în mare formă.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Dezamăgirea lui Ansu Fati

Tatăl lui Ansu Fati, Bori, a acordat un interviu pentru EremNews în care a vorbit despre faptul că fiul să nu a convocat pentru Campionatul Mondial din această vară. Selecționerul campioanei de la EURO 2024, Luis de la Fuente, i-a ales în atac pe Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Victor Munoz, Nico Williams și Yeremy Pino.

„A terminat sezonul în Franța, la Monaco, la un nivel peste orice alt atacant spaniol. Dar dacă selecționerii nu au văzut lucrurile așa, nu mai avem ce face. Luis de la Fuente are încredere în alți jucători și trebuie respectată decizia lui. Dacă Ansu ar fi avut constanță o perioadă mai lungă, probabil că ar fi revenit la națională. E clar. Dar venea după o perioadă dificilă, în care nu juca. A încheiat sezonul foarte bine. Noi speram să fie pe listă, dar nu s-a întâmplat și trebuie să acceptăm” spune Bori Fatu.

Ansu Fati are contract cu Barcelona până în 2028, prelungit înainte de împrumutul la AS Monaco. În Franța, Fati a început să joace din ce în ce mai bine și a terminat sezonul cu 12 goluri în 30 de meciuri oficiale.