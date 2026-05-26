Aryna Sabalenka, calificare fără probleme în turul doi la Roland Garros

Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, s-a calificat fără probleme în turul doi la Roland-Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului.
Sabalenka a trecut în primul tur de sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro, locul 50 mondial, scor 6-4, 6-2. Meciul a durat o oră şi 15 minute.
Aryna Sabalenka, în turul 2 de la Roland Garros
În runda a doua, finalistă a ediţiei din 2025 o va înfrunta fie pe franţuzoaica Elsa Jacquemot, fie pe cehoaica Linda Fruhvirtova, venită din calificări.
Pe de altă parte, la începutul lunii mai, Aryna susţinea că e dispusă să boicoteze, după ce un grup de jucătoare şi-a exprimat luni “profunda dezamăgire” cu privire la creşterea premiilor în bani prevăzută pentru Roland Garros
“Noi facem spectacolul. Fără noi, nu ar exista turnee, fără noi, nu ar exista divertisment, cred că merităm să fim plătite mai bine”, a declarat Sabalenka într-o conferinţă de presă la turneul WTA 1.000 de la Roma.
- S-a scris istorie la Roland Garos în turul 1. Jucătorul de 17 ani l-a învins pe fostul campion
- Darren Cahill a făcut anunțul care “le dă fiori” rivalilor lui Jannik Sinner: “Nu îi e teamă să facă asta”
- Simona Halep, mesaj special înainte de debutul în noul mandat la naţionala României: “Pasiunea lui o să îl ajute”
- “M-am simțit groaznic”. Jaqueline Cristian nu s-a ferit după eliminarea din turul 1 de la Roland Garros
- Surpriză la Roland Garros! Jaqueline Cristian, OUT din primul tur după un meci de aproape trei ore