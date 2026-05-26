Aryna Sabalenka, calificare fără probleme în turul doi la Roland Garros

Dan Roșu Publicat: 26 mai 2026, 15:29

Aryna Sabalenka. la Roland Garros - Getty Images

Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, s-a calificat fără probleme în turul doi la Roland-Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului.

Sabalenka a trecut în primul tur de sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro, locul 50 mondial, scor 6-4, 6-2. Meciul a durat o oră şi 15 minute.

Aryna Sabalenka, în turul 2 de la Roland Garros

În runda a doua, finalistă a ediţiei din 2025 o va înfrunta fie pe franţuzoaica Elsa Jacquemot, fie pe cehoaica Linda Fruhvirtova, venită din calificări.

Pe de altă parte, la începutul lunii mai, Aryna susţinea că e dispusă să boicoteze, după ce un grup de jucătoare şi-a exprimat luni “profunda dezamăgire” cu privire la creşterea premiilor în bani prevăzută pentru Roland Garros

“Noi facem spectacolul. Fără noi, nu ar exista turnee, fără noi, nu ar exista divertisment, cred că merităm să fim plătite mai bine”, a declarat Sabalenka într-o conferinţă de presă la turneul WTA 1.000 de la Roma.

