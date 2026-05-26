Home | Fotbal | Liga 1 | CFR Cluj i-a stabilit prețul lui Lorenzo Biliboc: “Nici nu discut!”

CFR Cluj i-a stabilit prețul lui Lorenzo Biliboc: “Nici nu discut!”

Mihai Alecu Publicat: 26 mai 2026, 16:44

Comentarii
CFR Cluj i-a stabilit prețul lui Lorenzo Biliboc: Nici nu discut!

CFR Cluj i-a stabilit prețul lui Lorenzo Biliboc. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Unul dintre cei mai buni jucători de la CFR Cluj din ultimul sezon, dar și printre remarcații din campionatul României, Lorenzi Biliboc ar putea să plece de la gruparea din Gruia în această vară, a anunțat chiar patronul formației ardelene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Extrema care a crescut la Juventus a impresionat în primul său sezon la seniori, după ce a fost luat de CFR Cluj în vara trecută de la formația din Torino, iar acum Ioan Varga e pregătit să-l vândă și să facă un profit important.

Ioan Varga i-a stabilit prețul lui Lorenzo Biliboc

Ioan Varga recunoaște că au început discuții pentru vânzarea lui Lorenzo Biliboc, iar jucătorul ar putea pleca de la CFR Cluj pentru minim 4,5 milioane de euro. Totuși, nu toată suma ar urma să intre în conturile formaiei ardelene, asta pentru că Juventus a păstrat 25 din drepturile federative ale fotbalistului.

„Pentru Lorenzo Biliboc vreau 4,5 milioane de euro și 20% dintr-un eventual transfer. Pentru o sumă mai mică de atât nici nu discut. Momentan nu a venit nicio ofertă oficială la club pentru el, dar sunt interese și suntem la început de discuții”, a spus Ioan Varga pentru GSP.

Mai mulți jucători pleacă de la CFR Cluj în această vară

În ultimii ani, CFR Cluj a obișnuit cu o strategie clară, care s-a bazat și pe vânzarea de jucători, lucru care nu se întâmpla neapărat în trecut. Acum, trupa din Gruia încearcă să transfere fotbaliști mai tineri, cu potențial, care în urma unor evoluții bune să fie cedați mai departe, pentru sumele corecte.

Reclamă
Reclamă

Totuși, mai există și cazul în care jucătorii pleacă pentru că nu au performat sau se află la final de contract. Mihai Popa, împrumutat de la Torino, se va întoarce în Italia, iar Sheriff Sinyan urmează să devină liber de contract. Ambii se află pe lista lui Daniel Pancu și ar putea să ajungă la Rapid în săptămânile viitoare.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Putin le şterge datoriile ruşilor care vor să lupte în Ucraina
Observator
Putin le şterge datoriile ruşilor care vor să lupte în Ucraina
Legea salarizării provoacă haos și în educație. Ce se întâmplă cu diriginții și dascălii debutanți. Decizia profesorilor înainte de examenele naționale: „Nu se ține cont”
Fanatik.ro
Legea salarizării provoacă haos și în educație. Ce se întâmplă cu diriginții și dascălii debutanți. Decizia profesorilor înainte de examenele naționale: „Nu se ține cont”
16:33

EXCLUSIVDecizia lui Florinel Coman în privinţa transferului la FCSB
16:33

FotoHaos total în Spania: au sărbătorit calificarea în play-off cu un gol în minutul 90+15, dar Real Madrid le-a pus capac
16:24

EXCLUSIVMarius Niculae a dat verdictul înainte de duelul Dinamo – FCSB pentru Conference League: “E favorită”
16:05

S-a scris istorie la Roland Garos în turul 1. Jucătorul de 17 ani l-a învins pe fostul campion
15:29

Aryna Sabalenka, calificare fără probleme în turul doi la Roland Garros
15:17

Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Vezi toate știrile
1 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 2 Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul” 3 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 4 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo 5 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare” 6 OUT de la barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România şi nu va fi în lot pentru derby
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total