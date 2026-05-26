CFR Cluj i-a stabilit prețul lui Lorenzo Biliboc: “Nici nu discut!”

Unul dintre cei mai buni jucători de la CFR Cluj din ultimul sezon, dar și printre remarcații din campionatul României, Lorenzi Biliboc ar putea să plece de la gruparea din Gruia în această vară, a anunțat chiar patronul formației ardelene.

Extrema care a crescut la Juventus a impresionat în primul său sezon la seniori, după ce a fost luat de CFR Cluj în vara trecută de la formația din Torino, iar acum Ioan Varga e pregătit să-l vândă și să facă un profit important.

Ioan Varga i-a stabilit prețul lui Lorenzo Biliboc

Ioan Varga recunoaște că au început discuții pentru vânzarea lui Lorenzo Biliboc, iar jucătorul ar putea pleca de la CFR Cluj pentru minim 4,5 milioane de euro. Totuși, nu toată suma ar urma să intre în conturile formaiei ardelene, asta pentru că Juventus a păstrat 25 din drepturile federative ale fotbalistului.

„Pentru Lorenzo Biliboc vreau 4,5 milioane de euro și 20% dintr-un eventual transfer. Pentru o sumă mai mică de atât nici nu discut. Momentan nu a venit nicio ofertă oficială la club pentru el, dar sunt interese și suntem la început de discuții”, a spus Ioan Varga pentru GSP.

Mai mulți jucători pleacă de la CFR Cluj în această vară

În ultimii ani, CFR Cluj a obișnuit cu o strategie clară, care s-a bazat și pe vânzarea de jucători, lucru care nu se întâmpla neapărat în trecut. Acum, trupa din Gruia încearcă să transfere fotbaliști mai tineri, cu potențial, care în urma unor evoluții bune să fie cedați mai departe, pentru sumele corecte.