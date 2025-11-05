Gabi Balint, mesaj emoţionant după moartea lui Emeric Ienei: "A fost mereu unul dintre noi! Ne-a făcut ce mai buni" - Antena Sport

Gabi Balint a reacţionat după moartea lui Emeric Ienei. Fostul mare antrenor al Stelei, cel care a condus formaţia roş-albastră spre Cupa Campionilor Europeni în 1986, a încetat din viaţă la 88 de ani.
Balint a declarat că ştia de problemele de sănătate ale lui Emeric Ienei din ultima perioadă. Fostul mare jucător al Stelei a avut un discurs emoţionant despre omul care l-a antrenat la Steaua şi la echipa naţională.
Gabi Balint, despre moartea lui Emeric Ienei: “S-a mai dus unul dintre noi”
Emeric Ienei a fost mereu considerat de către jucătorii Stelei ca fiind “unul dintre ei”, fiind şi cel care i-a susţinut necondiţionat.
De asemenea, Balint a dezvăluit că Ienei a fost un om blând, care cu greu se enerva, şi care a ştiut cum să îşi ierte jucătorii, fără să îi pedepsească, atunci când erau cazuri de indisciplină:
“E tristă, chiar dacă ştiam că are probleme de sănătate în ultimul timp, are o vârstă. Putea să se întâmple oricând. Din păcate s-a întâmplat, s-a mai dus unul dintre noi. El a fost întotdeauna unul dintre noi. Nu ne-a fost numai antrenor, a fost un părinte, un om care ne-a învăţat multe, care a ştiut să ne ajute în momentele grele. Ne-a făcut să credem, să fim cei mai buni. Ne spunea întotdeauna că nu există jucători mai buni decât noi. A contat mult şi la echipa naţională. Era antrenorul echipei naţionale în 1990.
(n.r. cum ar trebui să îşi aducă aminte lumea de el?) Aşa cum îl ştie toată lumea. Un om blând care avea tot timpul zâmbetul pe buze. Nu l-am văzut niciodată prea nervos, ştia să se controleze. Un om bun. Avea un suflet extraordinar. Ştia să treacă de multe ori peste lucruri, cazuri de indisciplină, chestii de genul. A ştiut să le mascheze şi ne-a iertat ca un părinte, fără să ne pedepsească”, a declarat Gabi Balint, pentru Antena Sport.
Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969.
Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a câștigat 6 tilturi, în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, 3 Cupe, în 1976, 1985 și 1999, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986.
La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.
