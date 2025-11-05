Gabi Balint, mesaj emoţionant după moartea lui Emeric Ienei: "A fost mereu unul dintre noi! Ne-a făcut ce mai buni" - Antena Sport

Gabi Balint a reacţionat după moartea lui Emeric Ienei. Fostul mare antrenor al Stelei, cel care a condus formaţia roş-albastră spre Cupa Campionilor Europeni în 1986, a încetat din viaţă la 88 de ani.

Balint a declarat că ştia de problemele de sănătate ale lui Emeric Ienei din ultima perioadă. Fostul mare jucător al Stelei a avut un discurs emoţionant despre omul care l-a antrenat la Steaua şi la echipa naţională.

Gabi Balint, despre moartea lui Emeric Ienei: “S-a mai dus unul dintre noi”

Emeric Ienei a fost mereu considerat de către jucătorii Stelei ca fiind “unul dintre ei”, fiind şi cel care i-a susţinut necondiţionat.

De asemenea, Balint a dezvăluit că Ienei a fost un om blând, care cu greu se enerva, şi care a ştiut cum să îşi ierte jucătorii, fără să îi pedepsească, atunci când erau cazuri de indisciplină:

“E tristă, chiar dacă ştiam că are probleme de sănătate în ultimul timp, are o vârstă. Putea să se întâmple oricând. Din păcate s-a întâmplat, s-a mai dus unul dintre noi. El a fost întotdeauna unul dintre noi. Nu ne-a fost numai antrenor, a fost un părinte, un om care ne-a învăţat multe, care a ştiut să ne ajute în momentele grele. Ne-a făcut să credem, să fim cei mai buni. Ne spunea întotdeauna că nu există jucători mai buni decât noi. A contat mult şi la echipa naţională. Era antrenorul echipei naţionale în 1990.