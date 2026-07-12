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Surpriză uriașă: unde se transferă Johan Manzambi, puștiul care a impresionat la Mondial

Sebastian Ujica Publicat: 12 iulie 2026, 22:32

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Surpriză uriașă: unde se transferă Johan Manzambi, puștiul care a impresionat la Mondial

Johan Manzambi a impresionat la Campionatul Mondial din această vară / Getty Images

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Marea absență din naționala Elveției de la partida cu Argentina din sferturile Mondialului, Johan Manzambi, obține un transfermare în această vară. El va juca în Premier League!

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Însă nu la Newcastle, cea care a insistat pentru transferul jucătorului și a reușit chiar să ajungă la un acord cu clubul de care aparține Manzambi, Freiburg. Ci, din ce se pare, la Aston Villa!

Manzambi, în Premier League

Rămasă fără Amadou Onana, cel care a suferit o ruptură de ligamente, Villa a intrat puternic pe piața transferurilor și a profitat de faptul că Manzambi nu le-a dat undă verde celor de la Newcastle. Villa a intrat pe fir și este în negocieri avansate cu Freiburg, un acord fiind iminent.

Manzambi preferă varianta Aston Villa, scrie The Athletic, cea împotriva căreia a jucat în finala Europa League din sezonul precedent. Spre deosebire de Newcastle, Aston Villa este calificată în viitorul sezon de UEFA Champions League.

Manzambi a fost crescut de Servette Geneva, însă s-a alătura lui Freiburg cât încă era junior. A evoluat în 58 de meciuri pentru echipa mare a clubului și a reușit 8 goluri și 11 assist-uri. Însă explozia a avut loc la Campionatul Mondial.

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Manzabi a intrat în ultimele 20 de minute ale partidei Elveției contra Bosniei și a reușit o dublă. Ulterior, el a fost trimis din primul minut pe teren la partida împotriva Canadei și a reușit din nou să înscrie. Din păcate, o accidentare l-a ținut departe de gazon la meciurile împotriva Columbiei și Argentinei.

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