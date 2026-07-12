De ce nu a mai ajuns Adrian Ilie la FCSB? „Cobra” a dezvăluit totul

Adrian Ilie a fost aproape de a lucra în noul departament de scouting de la FCSB. „Cobra” a explicat acum de ce nu a acceptat propunerea lui Gigi Becali.

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În urmă cu câteva luni, Gigi Becali anunța faptul că va forma un nou departament de scouting la FCSB, care ar fi urmat să fie condus de Adrian Ilie. Acesta nu a acceptat însă să facă parte din staff-ul roș-albaștrilor.

Adrian Ilie a explicat de ce nu a mai ajuns la FCSB

Adrian Ilie a dezvăluit acum că nu are timpul necesar pentru a da totul la FCSB. „Cobra” a explicat că, în prezent, se ocupă de afaceri și că nu ar fi avut timp să lucreze cu Gigi Becali

„Eu mă ocup de afaceri în prezent. Am foarte multe lucruri de făcut.

Cred că în momentul de față mi-ar fi ocupat foarte mult timp să lucrez pentru FCSB, pentru domnul Becali. Nu cred că puteam să dau 100%”, a spus Adrian Ilie.