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De ce nu a mai ajuns Adrian Ilie la FCSB? „Cobra” a dezvăluit totul

Alex Ioniță Publicat: 12 iulie 2026, 22:02

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De ce nu a mai ajuns Adrian Ilie la FCSB? Cobra” a dezvăluit totul

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Adrian Ilie a fost aproape de a lucra în noul departament de scouting de la FCSB. „Cobra” a explicat acum de ce nu a acceptat propunerea lui Gigi Becali.

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În urmă cu câteva luni, Gigi Becali anunța faptul că va forma un nou departament de scouting la FCSB, care ar fi urmat să fie condus de Adrian Ilie. Acesta nu a acceptat însă să facă parte din staff-ul roș-albaștrilor.

Adrian Ilie a explicat de ce nu a mai ajuns la FCSB

Adrian Ilie a dezvăluit acum că nu are timpul necesar pentru a da totul la FCSB. „Cobra” a explicat că, în prezent, se ocupă de afaceri și că nu ar fi avut timp să lucreze cu Gigi Becali

„Eu mă ocup de afaceri în prezent. Am foarte multe lucruri de făcut.

Cred că în momentul de față mi-ar fi ocupat foarte mult timp să lucrez pentru FCSB, pentru domnul Becali. Nu cred că puteam să dau 100%”, a spus Adrian Ilie.

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De asemenea, „Cobra” a venit cu un val de laude pentru Mihai Stoica. Președintele CA de la FCSB a primit, în cele din urmă, sarcina de a găsi jucători pentru echipa antrenată de Marius Baciu.

„E acolo MM Stoica, care se pricepe foarte bine. Din punctul meu de vedere, MM este cel mai bun manager din țară.

El cunoaște foarte bine situația de acolo”, a mai spus „Cobra”.

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Adrian Ilie, aroganţă la FCSB? “Nu știu cine s-a transferat de la Dinamo la FCSB, n-am idee”

Adrian Ilie a fost ofertat de Gigi Becali să vină în staff-ul FCSB, dar a declinat în iarnă propunerea. Cu toate că transferul lui Gnahore la FCSB a fost intens mediatizat, Adrian Ilie a declarat că nu ştie nimic despre mutarea făcută de Becali.

„Nu știu cine s-a transferat de la Dinamo la FCSB, n-am idee. Gnahore? Îi doresc succes la FCSB. Jucătorii sunt profesioniști. Eu ce trebuie să fac, să nu joc contra Stelei cu Valencia? Sau cu Valencia să nu joc cu Galatasaray sau Beșiktaș?”, a declarat Ilie.

Adrian Ilie a vorbit şi despre lupta la titlu în noul sezon. El vede Universitatea Craiova favorită.

“Craiova are un lot bun, FCSB, cu siguranță o să vrea mai mult în acest an, Gigi Becali este ambițios. Rapid, Dinamo, avem echipe care pot să câștige campionatul. Dar o favorită nu avem”, a mai spus fostul jucător al Generaţiei de Aur.

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