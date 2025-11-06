Gafă incredibilă făcută de UEFA. Ienei, numit "fostul antrenor al lui FCSB" - Antena Sport

La meciul FC BASEL – FCSB, UEFA a anunțat deținătorii TV cu câteva ore înainte de meci că se va ţine un moment de reculegere pentru Emeric Ienei! Anunţul oficial al UEFA a fost însă o gafă de proporţii. UEFA îl numește pe marele tehnician român drept „fostul antrenor al lui FCSB”!

„Se va ține un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, fostul antrenor al lui FCSB, care a decedat ieri”, a fost mesajul forului european pentru televiziuni, conform Prima Sport.

Confuzia UEFA contiună. Forul european a publicat miercuri un articol despre decesul lui Ienei. În text, UEFA spune despre Ienei că este „fost antrenor al Stelei, care a condus echipa spre faimosul triumf din CCE în 1986, primul trofeu pentru o echipă din Est”.

Legendarul antrenor al Stelei s-a stins pe 5 noiembrie, în jurul orei 11:00, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare antrenor era internat în spital la Oradea.