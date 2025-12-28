Primul transfer al iernii la Rapid. Victor Angelescu a confirmat: „Suntem aproape înțeleși” - Antena Sport

Închide meniul
Primul transfer al iernii la Rapid. Victor Angelescu a confirmat: „Suntem aproape înțeleși”

Viviana Moraru Publicat: 28 decembrie 2025, 22:27

Dan Șucu și Victor Angelescu, în tribune la un meci al Rapidului / Sport Pictures

Victor Angelescu a anunțat primul transfer al iernii la Rapid. Președintele giuleștenilor a dezvăluit că sub comanda lui Costel Gâlcă va ajunge un nou atacant, în locul lui Antoine Baroan. 

Victor Angelescu a transmis că se poartă negocieri avansate pentru transferul noului vârf, Rapid fiind foarte aproape să bată palma cu noul jucător.  

Primul transfer al iernii la Rapid, un atacant 

Victor Angelescu a mai declarat că noul jucător are șanse mari să plece în cantonament cu Rapid săptămâna viitoare. Oficialul giuleștenilor a confirmat și faptul că Antoine Baroan se va despărți de formația de sub Grant, el fiind exclus din lot pentru ultimele meciuri din 2025. 

Conform gsp.ro, atacantul care e aproape să bată palma cu Rapid ar putea fi Daniel Paraschiv. Jucătorul care aparține de Real Oviedo a fost împrumutat, în acest sezon, la Cultural Leonesa, formație din La Liga 2. De asemenea, un alt vârf care ar putea ajunge la Rapid este și Raul Florucz. austriacul cu părinți români, care evoluează la Union Saint-Gilloise. 

„Suntem în mai multe negocieri. Cred că vom reuși să închidem prima negociere în așa fel încât să plece în cantonament cu echipa. Săptămâna viitoare, da, sperăm să închidem primul transfer, dacă nu și al doilea. Suntem destul de aproape. Primul transfer nu este din campionatul intern, este din afară. 

Suntem aproape înțeleși cu un atacant. Dacă ne înțelegem, plătim o sumă. Împrumut cu opțiune. Plătim niște bani pentru împrumut și avem opțiune. 

Nu s-a întâmplat nimic cu Baroan. Trebuie să își caute echipă și vom vedea ce se va întâmpla până când ne reunim. În momentul de față nu ne mai bazăm pe el. A doua achiziție, ne dorim un mijlocaș. Negociem cu doi mijlocași centrali și acum să vedem. Mai sunt și alte poziții”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro. 

