Adrian Ilie a numit favoritele în lupta la titlu din Liga 1! Ce spune despre FCSB și cine are nevoie de întăriri - Antena Sport

Adrian Ilie a dat verdictul despre lupta la titlul din Liga 1. Universitatea Craiova a încheiat pe primul loc anul 2025, dar lupta este extrem de strânsă, cu Rapid, FC Botoșani și Dinamo foarte aproape de olteni.
Mulți nu o scot din calcul nici pe FCSB, chiar dacă a avut un început modest de sezon. Campioana se află la doar două puncte de play-off, iar Adrian Ilie este convins că formația roș-albastră va deveni una dintre favorite, dacă va termina sezonul regulat în primele șase echipe.
Adrian Ilie nu o scoate pe FCSB din lupta la titlu: “Dacă intră în play-off, nu o să fie ușor”
“Cobra” consideră și că Universitatea Craiova merită să fie pe primul loc din Liga 1 și că are o opțiune importantă. De asemenea, Adrian Ilie este de părere că Rapid și Dinamo au nevoie de întăriri dacă vor să emită pretenții în acest sezon:
“Craiova a fost echipa cea mai constantă, au fost și la un pas să se califice mai departe în competiția europeană, dar cred ca își merită locul și la anul au o opțiune mare pentru câștigarea campionatului. Sunt semne… dar să vedem ce face și FCSB, că dacă intră în play-off, nu o să fie ușor.
Intrând în play-off, o să fie una dintre favoritele de a câștiga campionatul. Sper ca FCSB să își revină si să fie una dintre echipele care se vor bate la campionat.
FCSB are jucători valoroși… daca stăm să ne uitam la toți patronii de cluburi, toți au nevoie de jucători… Craiova are un lot foarte bun, FCSB un lot foarte bun, iar Rapid și Dinamo dacă vor să câștige campionatul trebuie să se mai întărească cu anumiți jucători”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate pentru Antena Sport.
