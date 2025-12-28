Adrian Ilie a numit favoritele în lupta la titlu din Liga 1! Ce spune despre FCSB și cine are nevoie de întăriri - Antena Sport

Adrian Ilie a dat verdictul despre lupta la titlul din Liga 1. Universitatea Craiova a încheiat pe primul loc anul 2025, dar lupta este extrem de strânsă, cu Rapid, FC Botoșani și Dinamo foarte aproape de olteni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mulți nu o scot din calcul nici pe FCSB, chiar dacă a avut un început modest de sezon. Campioana se află la doar două puncte de play-off, iar Adrian Ilie este convins că formația roș-albastră va deveni una dintre favorite, dacă va termina sezonul regulat în primele șase echipe.

Adrian Ilie nu o scoate pe FCSB din lupta la titlu: “Dacă intră în play-off, nu o să fie ușor”

“Cobra” consideră și că Universitatea Craiova merită să fie pe primul loc din Liga 1 și că are o opțiune importantă. De asemenea, Adrian Ilie este de părere că Rapid și Dinamo au nevoie de întăriri dacă vor să emită pretenții în acest sezon:

“Craiova a fost echipa cea mai constantă, au fost și la un pas să se califice mai departe în competiția europeană, dar cred ca își merită locul și la anul au o opțiune mare pentru câștigarea campionatului. Sunt semne… dar să vedem ce face și FCSB, că dacă intră în play-off, nu o să fie ușor.

Intrând în play-off, o să fie una dintre favoritele de a câștiga campionatul. Sper ca FCSB să își revină si să fie una dintre echipele care se vor bate la campionat.