Atalanta – Inter LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu poate încheia anul pe locul 1 în Serie A - Antena Sport

Atalanta – Inter LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu poate încheia anul pe locul 1 în Serie A

Alex Masgras Publicat: 28 decembrie 2025, 15:47

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Atalanta și Inter se vor întâlni duminică seară, de la ora 21:45, iar meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Formația pregătită de Cristi Chivu are șansa de a încheia pe primul loc anul 2025, în cazul unei victorii la Bergamo.

Tot duminică, dar la prânz, după ce AC Milan a câștigat cu 3-0 meciul de pe teren propriu cu Verona și a revenit, pentru moment, pe primul loc în Serie A.

Atalanta – Inter LIVE SCORE

Atalanta se află doar pe locul 9 în Serie A, dar vine după două victorii în campionat, cu Cagliari și Genoa. De partea cealaltă, acesta este primul meci al echipei lui Cristi Chivu după înfrângerea din semifinala Supercupei Italiei, cu Bologna, în Arabia Saudită, la loviturile de departajare.

„Meciurile cu Atalanta sunt întotdeauna dificile. S-a construit o echipă puternică sub comanda lui Gasperini, iar acum încearcă să păstreze aceeași mentalitate. Acum, cu Raffaele Palladino, a reușit să aibă constanță. E o echipă cu intensitate, cu un fotbal vertical și cu un marcaj bun. Trebuie să fim curajoși și eficienți.

Aș fi ipocrit dacă aș spune că sunt mulțumit după semifinala cu Bologna. Am jucat bine în a doua repriză, am văzut câteva lucruri bune, dar uneori aceste câteva lucruri bune nu sunt suficiente pentru a câștiga un meci”, a declarat Cristi Chivu, înaintea meciului cu Atalanta.

  • ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi – De Roon, Hien, Kolasinac – Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski – De Ketelaere, Maldini – Scamacca
    Antrenor: Raffaele Palladino
  • INTER (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – L. Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco – L. Martinez, Thuram
    Antrenor: Cristian Chivu
