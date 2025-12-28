Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB. Mutarea pentru care insistă mijlocașul - Antena Sport

S-a aflat unde vrea să se transfere Malcom Edjouma (29 de ani) după despărțirea de FCSB. Mijlocașul francez nu pierde timplul și își caută echipă, pentru a doua parte a sezonului.
Malcom Edjouma și-a încheiat contractul cu FCSB în această iarnă. Deși inițial Gigi Becali spunea că-i va prelungi acestuia înțelegerea până la vară, mijlocașul s-a despărțit de campioană în cele din urmă, după cum a anunțat Mihai Stoica.
Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB
Malcom Edjouma vrea să se transfere fie în Serie B, fie în prima ligă din Turcia, notează gsp.ro. Mijlocașul își dorește un salariu mai mare față de cel pe care îl încasa la FCSB, astfel că impresarul lui îi caută echipă în aceste două campionate.
Malcom Edjouma a mai evoluat în Serie B în urmă cu două sezoane. Francezul a fost împrumutat de FCSB la Bari, în schimbul sumei de 200.000 de euro. Italienii aveau opțiunea unui transfer definitiv, pentru încă 600.000 de euro, însă a revenit la formația roș-albastră în cele din urmă.
La FCSB, Malcom Edjouma avea un salariu de 13.000 de euro pe lună. Mijlocașul îl convinsese pe Gigi Becali să-i ofere prelungirea contractului după victoria fabuloasă cu Feyenoord, scor 4-3, din grupa de Europa League.
Totuși, Mihai Stoica a anunțat, la două săptămâni după declarațiile lui Gigi Becali, că Malcom Edjouma va pleca de la FCSB. Mijlocașul nu a oferit răspunsul în timp util, după ce i-a fost propusă prelungirea contractului.
„Edjouma nu va continua. Am înţeles eu greşit. Eu i-am explicat că patronul se ţine de cuvânt. A rămas surprins, a zis că vrea să rămână. I-am dat prelungirea contractului în absolut aceleaşi condiţii. Chiar am rugat pe cineva să-l întrebe despre ce e vorba, pentru că nu putem să ţinem oferta până când îşi caută el echipe. Şi el a înţeles că am putea să discutăm pe marginea acestui contract. Am zis bine, discutăm dacă semnezi azi sau nu. Când se apropia miezul nopţii, a zis că ar vrea să discute. Ne-am strâns prin intermediar mâinile şi e jucător liber”, a dezvăluit Mihai Stoica, conform primasport.ro.
- 800.000 de euro este cota lui Malcom Edjouma
- 1 gol în 18 meciuri a marcat Malcom Edjouma la FCSB, în acest sezon
