Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB. Mutarea pentru care insistă mijlocașul - Antena Sport

S-a aflat unde vrea să se transfere Malcom Edjouma (29 de ani) după despărțirea de FCSB. Mijlocașul francez nu pierde timplul și își caută echipă, pentru a doua parte a sezonului.

Malcom Edjouma și-a încheiat contractul cu FCSB în această iarnă. Deși inițial Gigi Becali spunea că-i va prelungi acestuia înțelegerea până la vară, mijlocașul s-a despărțit de campioană în cele din urmă, după cum a anunțat Mihai Stoica.

Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB

Malcom Edjouma vrea să se transfere fie în Serie B, fie în prima ligă din Turcia, notează gsp.ro. Mijlocașul își dorește un salariu mai mare față de cel pe care îl încasa la FCSB, astfel că impresarul lui îi caută echipă în aceste două campionate.

Malcom Edjouma a mai evoluat în Serie B în urmă cu două sezoane. Francezul a fost împrumutat de FCSB la Bari, în schimbul sumei de 200.000 de euro. Italienii aveau opțiunea unui transfer definitiv, pentru încă 600.000 de euro, însă a revenit la formația roș-albastră în cele din urmă.

La FCSB, Malcom Edjouma avea un salariu de 13.000 de euro pe lună. Mijlocașul îl convinsese pe Gigi Becali să-i ofere prelungirea contractului după victoria fabuloasă cu Feyenoord, scor 4-3, din grupa de Europa League.