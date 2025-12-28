Prima reacție a lui Radu Drăgușin, după ce a revenit pe teren la Tottenham: „Am văzut lumina de la capătul drumului” - Antena Sport

Radu Drăgușin a oferit prima reacție după ce a revenit pe teren la Tottenham, după o absență de 11 luni. Fundașul român a bifat primele minute în victoria obținută de Spurs pe terenul lui Crystal Palace, scor 1-0, în etapa a 18-a din Premier League.
Radu Drăgușin a fost trimis pe teren de Thomas Frank în minutul 85, el înlocuindu-l pe Archie Gray, marcatorul partidei. Fundașul român a fost aproape să înscrie la prima atingere de balon, însă lovitura sa de cap a trecut peste poarta lui Crystal Palace, în minutul 86.
Prima reacție a lui Radu Drăgușin, după ce a revenit pe teren la Tottenham
Radu Drăgușin s-a declarat extrem de bucuros de faptul că a bifat primele minute după accidentare. Fundașul român a subliniat că cele 11 luni după accidentare au fost dificile, însă a învățat să fie răbdător și să aibă încredere în el.
„A fost o călătorie lungă și plină de transformări în viața mea, dar am continuat mereu. Mulți oameni mi-au fost alături: colegii mei, familia și iubita mea. Știu drumul pe care l-am parcurs și acum am văzut lumina de la capătul drumului. Nu pot descrie fericirea pe care o simt.
Mi-au lipsit aceste emoții, mi-a lipsit această atmosferă, mi-au lipsit fanii și coechipierii. Pe scurt, mi-a lipsit fotbalul. De aceea sunt atât de fericit azi, mai ales pentru că nu mi-aș fi putut imagina o revenire mai bună decât aceasta, cu victoria inclusă.
În aceste 11 luni am învățat să fiu răbdător și să am încredere în mine. Ce aștept pentru 2026? Să mă întorc pe teren și să am un sezon mai bun decât cel din 2025, atât pentru mine, cât și pentru club”, a declarat Radu Drăgușin, pentru conturile oficiale ale lui Tottenham.
“I knew the road would be long, but I knew there’d be light at the end of it. Today I saw the light!”
Radu reflects on his first appearance since January 💛 pic.twitter.com/03XkqbDsNI
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 28, 2025
