Prima reacție a lui Radu Drăgușin, după ce a revenit pe teren la Tottenham: „Am văzut lumina de la capătul drumului” - Antena Sport

Radu Drăgușin, la primul meci la Tottenham după accidentare/ Profimedia

Radu Drăgușin a oferit prima reacție după ce a revenit pe teren la Tottenham, după o absență de 11 luni. Fundașul român a bifat primele minute în victoria obținută de Spurs pe terenul lui Crystal Palace, scor 1-0, în etapa a 18-a din Premier League.

Radu Drăgușin a fost trimis pe teren de Thomas Frank în minutul 85, el înlocuindu-l pe Archie Gray, marcatorul partidei. Fundașul român a fost aproape să înscrie la prima atingere de balon, însă lovitura sa de cap a trecut peste poarta lui Crystal Palace, în minutul 86.

Prima reacție a lui Radu Drăgușin, după ce a revenit pe teren la Tottenham

Radu Drăgușin s-a declarat extrem de bucuros de faptul că a bifat primele minute după accidentare. Fundașul român a subliniat că cele 11 luni după accidentare au fost dificile, însă a învățat să fie răbdător și să aibă încredere în el.

„A fost o călătorie lungă și plină de transformări în viața mea, dar am continuat mereu. Mulți oameni mi-au fost alături: colegii mei, familia și iubita mea. Știu drumul pe care l-am parcurs și acum am văzut lumina de la capătul drumului. Nu pot descrie fericirea pe care o simt.

Mi-au lipsit aceste emoții, mi-a lipsit această atmosferă, mi-au lipsit fanii și coechipierii. Pe scurt, mi-a lipsit fotbalul. De aceea sunt atât de fericit azi, mai ales pentru că nu mi-aș fi putut imagina o revenire mai bună decât aceasta, cu victoria inclusă.