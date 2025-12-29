Cristi Chivu, cu picioarele pe pământ după ce Inter a încheiat anul pe primul loc: „Nu e suficient” - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a încheiat anul pe primul loc în Serie A. Nerazzurrii au învins-o la limită, scor 1-0, pe Atalanta, în etapa a 17-a, unicul gol al partidei fiind marcat de Lautaro Martinez, în minutul 65.
Cristi Chivu s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi. Inter a încheiat anul cu un avans de un punct față de rivala AC Milan, având 36 de puncte, după 16 meciuri disputate.
Prima reacție a lui Cristi Chivu, după Atalanta – Inter 0-1
Cristi Chivu rămâne însă cu picioarele pe pământ, după victoria cu Atalanta. Antrenorul român a subliniat faptul că nu a trecut nici jumătate de sezon, iar jucătorii săi trebuie să muncească în continuare pentru a rămâne în fruntea campionatului.
„Mă bucură jocul lui Thuram, a muncit din greu, a pus presiunea potrivită în defensiva lor. Mi s-a părut că nu mai putea și de aceea l-am adus pe Pio Esposito. A recuperat mingea și i-a pasat lui Lautaro la gol. Sunt fericit de atitudinea jucătorilor, am încercat să jucăm mai mult în prima jumătate. Ne bucură rezultatul.
(N.r. Despre Pio Esposito) Îl avem și pe Bonny, nu trebuie să uităm asta. S-au integrat perfect, grupul îi iubește, se dăruiesc și își aduc contribuția. Suntem bucuroși că avem patru atacanți de o valoare extraordinară. Se distrează, marchează și contribuie la sezonul nostru.
(N.r. Despre faptul că a încheiat anul pe primul loc) În fotbal, nimic nu e întâmplător. Trebuie să demonstrezi pe teren, să fii competitiv. Dar nu e suficient, suntem în decembrie, nu a trecut nici jumătate de sezon. Drumul e lung, vrem să muncim și să fim competitivi. Uneori, trebuie să luptăm și împotriva nedreptății și împotriva celor care iau totul la întâmplare. Dăm lovitură după lovitură, e important să fim mereu cu capul sus, să reacționăm la dificultăți.
(N.r. Obiective pentru 2026?) Încă mai e ceva până se termină 2025, patru zile. Poate voi răspunde la primul meci din 2026”, a declarat Cristi Chivu, conform fcinter1908.it.
Atalanta – Inter 0-1
Interul lui Chivu a dominat autoritar prima parte a meciului, ratând în minutul 27 prin Lautaro Martinez, pentru ca în minutul 35 Marcus Thuram să trimită mingea în poartă, după o pasă a lui Lautaro, dar argentinianul se afla în ofsaid şi golul a fost anulat de VAR. Atalanta a avut prima ocazie importantă în minutul 41, Scamacca nu a ajuns la o minge trimisă pentru lovitura sa de cap.
În minutul 56 Luis Enrique a intrat în careu, şutul lui a fost respins de Carnesecchi până la Barella care nu a găsit însă poarta. Inter a reuşit să deschidă scorul în minutul 65, când Esposito l-a servit pe Lautaro Martinez, iar acesta a înscris. Atalanta a ratat o şansă uriaşă în minutul 86, prin Samardzic, care a irosit pasa excelentă a lui De Ketelaere, şutând pe lângă poartă dintr-o poziţie excelentă.
- Performanță uriașă pentru Cristi Chivu: lider la final de an cu Inter. Bilanțul antrenorului român
- Atalanta – Inter 0-1. Cristi Chivu a încheiat anul pe primul loc. Lautaro, „eroul” nerazzurrilor la Bergamo
- Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa. Anunțul italienilor despre căpitanul naționalei
- Antonio Conte își ține jucătorii cu picioarele pe pământ! Mesaj categoric pentru vedetele lui Napoli
- Juventus a urcat pe podium în Serie A, cel puțin pentru o zi, după victoria cu Pisa! Ce notă a primit Marius Marin