Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu, cu picioarele pe pământ după ce Inter a încheiat anul pe primul loc: „Nu e suficient” - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu, cu picioarele pe pământ după ce Inter a încheiat anul pe primul loc: „Nu e suficient”

Cristi Chivu, cu picioarele pe pământ după ce Inter a încheiat anul pe primul loc: „Nu e suficient”

Viviana Moraru Publicat: 29 decembrie 2025, 0:25

Comentarii
Cristi Chivu, cu picioarele pe pământ după ce Inter a încheiat anul pe primul loc: Nu e suficient”

Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter/ Profimedia

Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a încheiat anul pe primul loc în Serie A. Nerazzurrii au învins-o la limită, scor 1-0, pe Atalanta, în etapa a 17-a, unicul gol al partidei fiind marcat de Lautaro Martinez, în minutul 65.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi. Inter a încheiat anul cu un avans de un punct față de rivala AC Milan, având 36 de puncte, după 16 meciuri disputate.

Prima reacție a lui Cristi Chivu, după Atalanta – Inter 0-1

Cristi Chivu rămâne însă cu picioarele pe pământ, după victoria cu Atalanta. Antrenorul român a subliniat faptul că nu a trecut nici jumătate de sezon, iar jucătorii săi trebuie să muncească în continuare pentru a rămâne în fruntea campionatului.

„Mă bucură jocul lui Thuram, a muncit din greu, a pus presiunea potrivită în defensiva lor. Mi s-a părut că nu mai putea și de aceea l-am adus pe Pio Esposito. A recuperat mingea și i-a pasat lui Lautaro la gol. Sunt fericit de atitudinea jucătorilor, am încercat să jucăm mai mult în prima jumătate. Ne bucură rezultatul. 

(N.r. Despre Pio Esposito) Îl avem și pe Bonny, nu trebuie să uităm asta. S-au integrat perfect, grupul îi iubește, se dăruiesc și își aduc contribuția. Suntem bucuroși că avem patru atacanți de o valoare extraordinară. Se distrează, marchează și contribuie la sezonul nostru. 

Reclamă
Reclamă

(N.r. Despre faptul că a încheiat anul pe primul loc) În fotbal, nimic nu e întâmplător. Trebuie să demonstrezi pe teren, să fii competitiv. Dar nu e suficient, suntem în decembrie, nu a trecut nici jumătate de sezon. Drumul e lung, vrem să muncim și să fim competitivi. Uneori, trebuie să luptăm și împotriva nedreptății și împotriva celor care iau totul la întâmplare. Dăm lovitură după lovitură, e important să fim mereu cu capul sus, să reacționăm la dificultăți. 

(N.r. Obiective pentru 2026?) Încă mai e ceva până se termină 2025, patru zile. Poate voi răspunde la primul meci din 2026”, a declarat Cristi Chivu, conform fcinter1908.it. 

Atalanta – Inter 0-1 

Interul lui Chivu a dominat autoritar prima parte a meciului, ratând în minutul 27 prin Lautaro Martinez, pentru ca în minutul 35 Marcus Thuram să trimită mingea în poartă, după o pasă a lui Lautaro, dar argentinianul se afla în ofsaid şi golul a fost anulat de VAR. Atalanta a avut prima ocazie importantă în minutul 41, Scamacca nu a ajuns la o minge trimisă pentru lovitura sa de cap.  

Şedinţă tensionată la CCR pe legea pensiilor speciale. De ce au plecat cei 4 judecători numiţi de PSDŞedinţă tensionată la CCR pe legea pensiilor speciale. De ce au plecat cei 4 judecători numiţi de PSD
Reclamă

În minutul 56 Luis Enrique a intrat în careu, şutul lui a fost respins de Carnesecchi până la Barella care nu a găsit însă poarta. Inter a reuşit să deschidă scorul în minutul 65, când Esposito l-a servit pe Lautaro Martinez, iar acesta a înscris. Atalanta a ratat o şansă uriaşă în minutul 86, prin Samardzic, care a irosit pasa excelentă a lui De Ketelaere, şutând pe lângă poartă dintr-o poziţie excelentă. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
Observator
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă taie! A spart ușa și a intrat peste noi în vestiar”
Fanatik.ro
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă taie! A spart ușa și a intrat peste noi în vestiar”
23:37
Performanță uriașă pentru Cristi Chivu: lider la final de an cu Inter. Bilanțul antrenorului român
23:35
Atalanta – Inter 0-1. Cristi Chivu a încheiat anul pe primul loc. Lautaro, „eroul” nerazzurrilor la Bergamo
22:45
Prima reacție a lui Radu Drăgușin, după ce a revenit pe teren la Tottenham: „Am văzut lumina de la capătul drumului”
22:27
Primul transfer al iernii la Rapid. Victor Angelescu a confirmat: „Suntem aproape înțeleși”
22:00
VIDEOBraga – Benfica 2-2. Echipa lui Jose Mourinho, pas greșit în lupta la titlu, după un meci spectaculos
21:42
Foto„Nu pot descrie în cuvinte ce am simțit”. Iubita lui Radu Drăgușin, reacție copleșitoare după revenirea fundașului pe teren
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 2 Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” 3 Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB. Mutarea pentru care insistă mijlocașul 4 Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa. Anunțul italienilor despre căpitanul naționalei 5 Jucătorul din Liga 1 propus la FCSB așteaptă oferta de la Gigi Becali: „Pot face față” 6 EXCLUSIVAdrian Ilie a numit favoritele în lupta la titlu din Liga 1! Ce spune despre FCSB și cine are nevoie de întăriri
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”