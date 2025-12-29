Cristi Chivu, cu picioarele pe pământ după ce Inter a încheiat anul pe primul loc: „Nu e suficient” - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a încheiat anul pe primul loc în Serie A. Nerazzurrii au învins-o la limită, scor 1-0, pe Atalanta, în etapa a 17-a, unicul gol al partidei fiind marcat de Lautaro Martinez, în minutul 65.

Cristi Chivu s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi. Inter a încheiat anul cu un avans de un punct față de rivala AC Milan, având 36 de puncte, după 16 meciuri disputate.

Prima reacție a lui Cristi Chivu, după Atalanta – Inter 0-1

Cristi Chivu rămâne însă cu picioarele pe pământ, după victoria cu Atalanta. Antrenorul român a subliniat faptul că nu a trecut nici jumătate de sezon, iar jucătorii săi trebuie să muncească în continuare pentru a rămâne în fruntea campionatului.

„Mă bucură jocul lui Thuram, a muncit din greu, a pus presiunea potrivită în defensiva lor. Mi s-a părut că nu mai putea și de aceea l-am adus pe Pio Esposito. A recuperat mingea și i-a pasat lui Lautaro la gol. Sunt fericit de atitudinea jucătorilor, am încercat să jucăm mai mult în prima jumătate. Ne bucură rezultatul.

(N.r. Despre Pio Esposito) Îl avem și pe Bonny, nu trebuie să uităm asta. S-au integrat perfect, grupul îi iubește, se dăruiesc și își aduc contribuția. Suntem bucuroși că avem patru atacanți de o valoare extraordinară. Se distrează, marchează și contribuie la sezonul nostru.