Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa. Anunțul italienilor despre căpitanul naționalei - Antena Sport

Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa în această iarnă. Italienii au dezvăluit că mijlocașul de 32 de ani se va despărți de „grifoni” în perioada de mercato care va începe în ianuarie.
Nicolae Stanciu a fost transferat de Genoa la începutul sezonului, după ce și-a încheiat contractul cu Damac. Căpitanul naționalei nu a reușit să se impună la echipa din Serie A, fiind mai mult rezervă.
Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa
În acest context, italienii de la calciogenoa.it, care citează Il Secolo XIX, menționează că Nicolae Stanciu are mari șanse să se despartă de Genoa în această iarnă.
Italienii susțin că pe lângă Stanciu, Daniele De Rossi, antrenorul lui Genoa, va mai renunța la alți patru jucători: Gronbaek, Carboni, Onana, Cuenca și Venturino.
Sursa menționată anterior notează că doi jucători trecuți pe lista „neagră” de la Genoa, anume Cuenca și Venturino, vor fi împrumutați, dând astfel de înțeles că Nicolae Stanciu s-ar putea despărți definitiv de „grifoni”.
„Toți au dezamăgit în puținele ocazii în care au fost folosiți sau aproape niciodată. Dintre aceștia, doi jucători vor fi împrumutați pentru a câștiga timp de joc: Cuenca, născut în 2005, și Venturino, născut în 2006”, au notat italienii citați anterior.
Nicolae Stanciu, cotat la suma de două milioane de euro, mai are contract cu Genoa până în vara lui 2027. Mijlocașul a bifat doar șase meciuri în acest sezon, reușind să marcheze un gol în Cupa Italiei.
