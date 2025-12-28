Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa. Anunțul italienilor despre căpitanul naționalei - Antena Sport

Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa în această iarnă. Italienii au dezvăluit că mijlocașul de 32 de ani se va despărți de „grifoni” în perioada de mercato care va începe în ianuarie.

Nicolae Stanciu a fost transferat de Genoa la începutul sezonului, după ce și-a încheiat contractul cu Damac. Căpitanul naționalei nu a reușit să se impună la echipa din Serie A, fiind mai mult rezervă.

Nicolae Stanciu pleacă de la Genoa

În acest context, italienii de la calciogenoa.it, care citează Il Secolo XIX, menționează că Nicolae Stanciu are mari șanse să se despartă de Genoa în această iarnă.

Italienii susțin că pe lângă Stanciu, Daniele De Rossi, antrenorul lui Genoa, va mai renunța la alți patru jucători: Gronbaek, Carboni, Onana, Cuenca și Venturino.

Sursa menționată anterior notează că doi jucători trecuți pe lista „neagră” de la Genoa, anume Cuenca și Venturino, vor fi împrumutați, dând astfel de înțeles că Nicolae Stanciu s-ar putea despărți definitiv de „grifoni”.