Performanță uriașă pentru Cristi Chivu: lider la final de an cu Inter. Bilanțul antrenorului român - Antena Sport

Cristi Chivu a obținut o performanță uriașă alături de Inter. Antrenorul român a reușit să se claseze cu nerazzurrii pe primul loc în Serie A, la finalul anului 2025.

Inter s-a impus la limită în duelul din deplasare cu Atalanta, scor 1-0, din etapa a 17-a din Serie A. Lautaro Martinez a marcat unicul gol al partidei, în minutul 65.

Performanță uriașă pentru Cristi Chivu: lider la final de an cu Inter

Inter a încheiat anul în fruntea clasamentului din Italia. Trupa lui Cristi Chivu are 36 de puncte, podiumul fiind completat de AC Milan, cu 35 de puncte, și de Napoli, cu 34 de puncte.

Inter a obținut, totodată, a patra victorie consecutivă în campionat. Nerazzurrii le-au învins, înaintea meciului cu Atalanta, pe Genoa (2-1), Como (4-0) și pe Pisa (2-0).

În grupa de Champions League, trupa lui Cristi Chivu ocupă locul 6, loc care duce direct în optimile competiției. Inter are 12 puncte, după șase meciuri disputate, fiind la egalitate cu Real Madrid, Atletico Madrid și Liverpool.