Performanță uriașă pentru Cristi Chivu: lider la final de an cu Inter. Bilanțul antrenorului român - Antena Sport

Performanță uriașă pentru Cristi Chivu: lider la final de an cu Inter. Bilanțul antrenorului român

Serie A

Performanță uriașă pentru Cristi Chivu: lider la final de an cu Inter. Bilanțul antrenorului român

Viviana Moraru Publicat: 28 decembrie 2025, 23:37

Performanță uriașă pentru Cristi Chivu: lider la final de an cu Inter. Bilanțul antrenorului român

Cristi Chivu, la Inter/ Profimedia

Cristi Chivu a obținut o performanță uriașă alături de Inter. Antrenorul român a reușit să se claseze cu nerazzurrii pe primul loc în Serie A, la finalul anului 2025. 

Inter s-a impus la limită în duelul din deplasare cu Atalanta, scor 1-0, din etapa a 17-a din Serie A. Lautaro Martinez a marcat unicul gol al partidei, în minutul 65. 

Performanță uriașă pentru Cristi Chivu: lider la final de an cu Inter 

Inter a încheiat anul în fruntea clasamentului din Italia. Trupa lui Cristi Chivu are 36 de puncte, podiumul fiind completat de AC Milan, cu 35 de puncte, și de Napoli, cu 34 de puncte.  

Inter a obținut, totodată, a patra victorie consecutivă în campionat. Nerazzurrii le-au învins, înaintea meciului cu Atalanta, pe Genoa (2-1), Como (4-0) și pe Pisa (2-0).  

În grupa de Champions League, trupa lui Cristi Chivu ocupă locul 6, loc care duce direct în optimile competiției. Inter are 12 puncte, după șase meciuri disputate, fiind la egalitate cu Real Madrid, Atletico Madrid și Liverpool. 

Cristi Chivu a încheiat astfel un an excelent alături de Inter. Antrenorul român a preluat echipa din Milano în vară, după plecarea lui Simone Inzaghi. Antrenorul român a bifat 28 de meciuri pe banca nerazzurrilor, înregistrând 19 victorii, un rezultat de egalitate și opt înfrângeri.  

În primul meci din 2026, Inter va primi vizita celor de la Bologna. Partida se va disputa pe 4 ianuarie, de la ora 21:45, iar trei zile mai târziu, Cristi Chivu își va înfrunta fosta echipă, Parma. 

