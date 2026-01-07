George Puşcaş, aproape să dea o lovitură uriaşă - Antena Sport

George Puşcaş e liber de contract, după ce s-a despărţit de Bodrumspor, dar pentru atacantul de 29 de ani lucrurile se pot schimba în viitorul apropiat, el având o ofertă spectaculoasă din China.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dalian Yingbo e echipa la care ar putea ajunge în această iarnă Puşcaş, iar salariul ar fi unul uriaş pentru el. Dacă iniţial, asiaticii au scris despre 50.000 de euro pe lună, acesta ar urma să încaseze mai mult.

George Puşcaş poate încasa un salariu uriaş

Conform presei din Asia, George Puşcaş ar uma să câştige un salariu anual de 900.000 de euro. Românul poate ajunge chiar şi la un milion de euro, dacă va primi şi anumite bonusuri din contract. Asta ar însemna 83.000 de euro pe lună.

George Pușcaș este liber de contract din septembrie. La momentul respectiv, atacantul și-a încheiat contractul cu Bodrumspor și nu și-a mai găsit o altă echipă.

Dinamo nu s-a apropiat de pretenţiile lui Puşcaş

George Pușcaș cerea salariul de 50.000 de euro pe lună pentru a semna cu Dinamo. Mutarea a picat, dat fiind faptul că salariul nu doar că este unul uriaș pentru Dinamo, ci și pentru ce poate oferi fotbalul românesc.