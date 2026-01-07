George Puşcaş, aproape să dea o lovitură uriaşă - Antena Sport

George Puşcaş e liber de contract, după ce s-a despărţit de Bodrumspor, dar pentru atacantul de 29 de ani lucrurile se pot schimba în viitorul apropiat, el având o ofertă spectaculoasă din China.
Dalian Yingbo e echipa la care ar putea ajunge în această iarnă Puşcaş, iar salariul ar fi unul uriaş pentru el. Dacă iniţial, asiaticii au scris despre 50.000 de euro pe lună, acesta ar urma să încaseze mai mult.
George Puşcaş poate încasa un salariu uriaş
Conform presei din Asia, George Puşcaş ar uma să câştige un salariu anual de 900.000 de euro. Românul poate ajunge chiar şi la un milion de euro, dacă va primi şi anumite bonusuri din contract. Asta ar însemna 83.000 de euro pe lună.
George Pușcaș este liber de contract din septembrie. La momentul respectiv, atacantul și-a încheiat contractul cu Bodrumspor și nu și-a mai găsit o altă echipă.
Dinamo nu s-a apropiat de pretenţiile lui Puşcaş
George Pușcaș cerea salariul de 50.000 de euro pe lună pentru a semna cu Dinamo. Mutarea a picat, dat fiind faptul că salariul nu doar că este unul uriaș pentru Dinamo, ci și pentru ce poate oferi fotbalul românesc.
Atacantul de națională nu a mai jucat un meci din sezonul trecut, de când evolua la Bodrumspor și aduna 11 goluri și patru pase decisive în 38 de meciuri.
“Noi suntem fraieri? Ia lăsați-l, mă, acasă, să stea, să vedem cine îi mai dă atâția bani. El, săracul, nu joacă de vreo doi ani și ceva. Spuneți-mi și mie cine schimbă 44 de echipe până la vârsta asta.
Unde mai e valoarea ta?! Eu cred că nici nu ar trebui băgat în seamă. Băiatul e prea «bun» pentru fotbalul românesc”, a spus recent Gheorghe Mihali, citat de gsp.ro.
