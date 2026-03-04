Aryna Sabalenka se mărită: "N-aveam absolut NICIO idee". Iubitul milionar i-a îndeplinit dorința liderei WTA - Antena Sport

Aryna Sabalenka, lidera clasamentului WTA, a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Jorgos Frangoulis, alături de care formează un cuplu din 2024. Vestea cea mare pentru bielorusă a venit chiar înainte de startul turneului de la Indian Wells, unde țintește primul ei titlu după două finale pierdute.

Ziua de 3 martie 2026 va rămâne întipărită în sufletul Arynei Sabalenka, după ce tenismena de 27 de ani a fost cerută de soție de Jorgos Frangoulis, grecul care are o afacere de milioane de dolari. Acesta deține o companie care promovează mâncarea sănătoasă, mai exact brandul Oakberry.

Videoclipul și mesajul postat de Aryna Sabalenka pe rețelele sociale

Marele anunț privind cererea în căsătorie a fost făcut de tenismenă pe rețelele sociale, iar din videoclipul și mesajele postate reiese faptul că bielorusa nu se aștepta deloc ca momentul să se petreacă fix acum. “Tu și eu, pentru totdeauna. 3.3.26“, a fost descrierea atașată de Sabalenka la videoclipul cu Jorgos Frangoulis în care o cere de soție.

În plus, bielousa a mai distribuit un videoclip și la secțiunea “stories” a contului ei de Instagram, unde a atașat textul: “Ei bine, nu aveam absolut NICIO idee că se va întâmpla în seara asta“. Cu toate acestea, existau semne că cei doi aveau o relație bună și că urmau să se logodească.