Aryna Sabalenka se mărită: "N-aveam absolut NICIO idee". Iubitul milionar i-a îndeplinit dorința liderei WTA - Antena Sport

Aryna Sabalenka se mărită: "N-aveam absolut NICIO idee". Iubitul milionar i-a îndeplinit dorința liderei WTA

Aryna Sabalenka se mărită: "N-aveam absolut NICIO idee". Iubitul milionar i-a îndeplinit dorința liderei WTA

Aryna Sabalenka se mărită: “N-aveam absolut NICIO idee”. Iubitul milionar i-a îndeplinit dorința liderei WTA

Andrei Nicolae Publicat: 4 martie 2026, 10:44

Aryna Sabalenka se mărită: N-aveam absolut NICIO idee. Iubitul milionar i-a îndeplinit dorința liderei WTA

Aryna Sabalenka - Jorgos Frangoulis / Colaj Getty Images + Instagram Stories arynasabalenka

Aryna Sabalenka, lidera clasamentului WTA, a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Jorgos Frangoulis, alături de care formează un cuplu din 2024. Vestea cea mare pentru bielorusă a venit chiar înainte de startul turneului de la Indian Wells, unde țintește primul ei titlu după două finale pierdute.

Ziua de 3 martie 2026 va rămâne întipărită în sufletul Arynei Sabalenka, după ce tenismena de 27 de ani a fost cerută de soție de Jorgos Frangoulis, grecul care are o afacere de milioane de dolari. Acesta deține o companie care promovează mâncarea sănătoasă, mai exact brandul Oakberry.

Videoclipul și mesajul postat de Aryna Sabalenka pe rețelele sociale

Marele anunț privind cererea în căsătorie a fost făcut de tenismenă pe rețelele sociale, iar din videoclipul și mesajele postate reiese faptul că bielorusa nu se aștepta deloc ca momentul să se petreacă fix acum. “Tu și eu, pentru totdeauna. 3.3.26“, a fost descrierea atașată de Sabalenka la videoclipul cu Jorgos Frangoulis în care o cere de soție.

În plus, bielousa a mai distribuit un videoclip și la secțiunea “stories” a contului ei de Instagram, unde a atașat textul: “Ei bine, nu aveam absolut NICIO idee că se va întâmpla în seara asta“. Cu toate acestea, existau semne că cei doi aveau o relație bună și că urmau să se logodească.

După ce câștigat tilul la Brisbane la începutul anului, Sabalenka i-a transmis următorul mesaj iubitului ei: “Mulțumesc iubitului meu… sper să te pot numi în curând altfel“. Astfel, la aproximativ două luni distanță de la momentul respectiv, grecul i-a îndeplinit dorința iubitei sale și a cerut-o în căsătorie.

După această veste fericită pentru ea, Sabalenka își îndreaptă atenția către Indian Wells, unde participă după pauza de o lună luată după finala pierdută la Australian Open contra Elenei Rybakina. Până acum, bielousa nu s-a impus la turneul din California, dar a ajuns în finală în 2025 și 2023.

