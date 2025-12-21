George Puşcaş, făcut praf după ce a cerut un salariu uriaş lui Dinamo: "El, săracul, nu joacă de vreo doi ani" - Antena Sport

Dinamo a încercat să îl transfere pe George Puşcaş, atacantul de 29 de ani cotat la 900.000 de euro, dar câinii roşii s-au lovit de pretenţiile financiare exagerate pentru Liga 1.
Puşcaş a cerut un salariu de 50.000 de euro, unul uriaş pentru Liga 1, astfel că Dinamo va fi nevoită să se reorienteze. Gheorghe Mihali, fostul mare fundaş al câinilor, a vorbit despre decizia vârfului.
George Puşcaş, criticat de Gheorghe Mihali
“Noi suntem fraieri? Ia lăsați-l, mă, acasă, să stea, să vedem cine îi mai dă atâția bani. El, săracul, nu joacă de vreo doi ani și ceva. Spuneți-mi și mie cine schimbă 44 de echipe până la vârsta asta.
Unde mai e valoarea ta?! Eu cred că nici nu ar trebui băgat în seamă. Băiatul e prea «bun» pentru fotbalul românesc”, a spus Mihali, citat de gsp.ro.
George Puşcaş vrea 50.000 de euro pe lună
Pușcaș cere un salariu de 50.000 de euro pe lună pentru a semna cu o nouă echipă după despărțirea de Bodrumspor. În Turcia, jucătorul de 29 de ani primea chiar mai mult, și anume 70.000 de euro pe lună.
Pretențiile lui Pușcaș nu doar că sunt prea mari pentru ce poate oferi Dinamo, ci mai degrabă pentru ce poate oferi orice club din Liga 1. Spre exemplu, Florin Tănase, cel mai bine plătit jucător de la FCSB, încasează 30.000 de euro pe lună, la care se adaugă bonusuri.
Pretențiile salariale ale lui Pușcaș transmit un mesaj clar, și anume că va lua în calcul un transfer în România doar dacă nu va reuși să ajungă la nicio echipă din străinătate. Atacantul de națională nu a mai jucat un meci din sezonul trecut, de când evolua la Bodrumspor și aduna 11 goluri și patru pase decisive în 38 de meciuri.
