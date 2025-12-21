George Puşcaş, făcut praf după ce a cerut un salariu uriaş lui Dinamo: "El, săracul, nu joacă de vreo doi ani" - Antena Sport

Dinamo a încercat să îl transfere pe George Puşcaş, atacantul de 29 de ani cotat la 900.000 de euro, dar câinii roşii s-au lovit de pretenţiile financiare exagerate pentru Liga 1.

Puşcaş a cerut un salariu de 50.000 de euro, unul uriaş pentru Liga 1, astfel că Dinamo va fi nevoită să se reorienteze. Gheorghe Mihali, fostul mare fundaş al câinilor, a vorbit despre decizia vârfului.

George Puşcaş, criticat de Gheorghe Mihali

“Noi suntem fraieri? Ia lăsați-l, mă, acasă, să stea, să vedem cine îi mai dă atâția bani. El, săracul, nu joacă de vreo doi ani și ceva. Spuneți-mi și mie cine schimbă 44 de echipe până la vârsta asta.

Unde mai e valoarea ta?! Eu cred că nici nu ar trebui băgat în seamă. Băiatul e prea «bun» pentru fotbalul românesc”, a spus Mihali, citat de gsp.ro.

George Puşcaş vrea 50.000 de euro pe lună

Pușcaș cere un salariu de 50.000 de euro pe lună pentru a semna cu o nouă echipă după despărțirea de Bodrumspor. În Turcia, jucătorul de 29 de ani primea chiar mai mult, și anume 70.000 de euro pe lună.