Aryna Sabalenka cere o revoluţie în tenisul mondial. "Voi avea mai multe titluri de Grand Slam" - Antena Sport

Aryna Sabalenka, liderul mondial în clasamentul mondial al tenisului feminin, consideră că ar avea “mai multe titluri de Grand Slam” cu un format de cinci seturi, precum cel masculin, în loc de trei, după cum a declarat jucătoarea belarusă, marţi, la Indian Wells (California), citată de AFP.

“Hai să facem asta! Cred că probabil voi avea mai multe titluri de Grand Slam. Mă simt foarte puternică fizic, sunt sigură că fizic aş putea face faţă”, a răspuns Sabalenka atunci când a fost întrebată despre o posibilă modificare a formatului meciurilor feminine la turneele majore, înainte de începerea competiţiei WTA 1.000 de la Indian Wells.

Aryna Sabalenka cere o revoluţie în tenisul feminin

La 27 de ani, Sabalenka are patru titluri majore (Australian Open 2023 şi 2024, US Open 2024 şi 2025) şi tot atâtea finale pierdute (Australian Open 2025 şi 2026, Roland Garros 2025, US Open 2023).

În ianuarie, directorul turneului Australian Open, Craig Tiley, a propus desfăşurarea meciurilor feminine de Mare Şlem după sistemul “cel mai bun din cinci” seturi, începând cu sferturile de finală. Tiley a fost anunţat ulterior în funcţia de director al Federaţiei americane de tenis (USTA), care administrează US Open.

Americana Jessica Pegula (numărul 5 mondial), care conduce un consiliu responsabil cu reformarea calendarului încărcat al WTA, consideră că femeile “nu ar trebui” să schimbe formatul, subliniind atenţia fanilor, problemele organizatorice şi intensitatea fluctuantă a meciurilor de genul “cel mai bun din cinci seturi”, care se prelungesc.