George Puşcaş, hat-trick de senzaţie pentru Bodrumspor şi pasă decisivă. Evoluţie stelară pentru român în Cupa Turciei - Antena Sport

George Puşcaş s-a dezlănţuit şi a marcat de 3 ori în Cupa Turciei | Profimedia George Puşcaş a reuşit un hat-trick de senzaţie în partida pe care Bodrumspor o joacă în Cupa Turciei cu echipa din Liga a treia, Kastamonuspor. Atacantul român, care nu a fost convocat la ultima acţiune a echipei naţionale, s-a dezlănţuit în Turcia. Puşcaş a marcat un hat-trick de senzaţie în partida pe care Bodrumspor a jucat-o în Cupa Turciei. George Puşcaş s-a dezlănţuit şi a marcat de 3 ori în Cupa Turciei George Puşcaş şi-a început show-ul cu o pasă decisivă pentru Brazao, care a deschis scorul. În finalul primei reprize, Puşcaş a făcut 2-0 din penalty. Atacantul român şi-a continuat show-ul şi în a doua repriză. George Puşcaş a dus scorul la 3-0 în minutul 55, pentru ca doar 7 minute mai târziu atacantul român să realizeze hat-trick-ul. Puşcaş a ajuns la 7 goluri marcate pentru Bodrumsport în toate competiţiile. Mihai Stoica l-a făcut praf pe George Pușcaș! Mesaj dur despre atacant: „Nu are ce căuta la națională" Luna trecut, Mihai Stoica a lansat un atac dur la George Puşcaş, despre care a spus că nu are ce căuta la naţională. Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, l-a făcut praf pe George Pușcaș, atacant legitimat la Bodrumspor, în prima ligă din Turcia. Președintele consiliului de administrație de la echipa lui Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte, atunci când a vorbit despre jucător. În opinia lui Mihai Stoica, Mircea Lucescu a luat o decizie bună atunci când a horărât să nu îl cheme pe George Pușcaș la echipa națională. „MM" crede că atacantul nu are calitățile necesare pentru a juca la prima reprezentativă.

Totodată, oficialul de la FCSB i-a ironizat și coafura lui George Pușcaș. Mihai Stoica a declarat că „se sperie” atunci când îl vede pe atacant.

„Puşcaş, pentru mine, nu are ce să caute la echipa naţională. Este o opinie. Bine a fost că n-a mai fost. Nu numai pentru că are foarte multe chestii care îi lipsesc. Câteodată se mai întâmplă să îţi cade mingea în cap şi să iasă un rezultat formidabil pentru echipă. Când văd un jucător care are foarte multe lacune, cum este Puşcaş, că vine cu coafurile alea…

Acum am văzut că are o coadă de mă şi sperie. Coafuri de genul ăsta ar trebui să aibă fotbalişti care au spus prea multe în fotbal, nu ăştia care n-au spus nimic”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

