Gestul făcut de fanii lui Dinamo după moartea lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect. A fost un om extraordinar” - Antena Sport

Fanii lui Dinamo au făcut un gest superb după moartea lui Emeric Ienei. Fostul antrenor s-a stins din viață miercuri, pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, fiind măcinat de mari probleme de sănătate în ultimii ani.

Suporterii dinamoviști au dat uitării rivalitatea cu Steaua, ținând cont de faptul că Emeric Ienei a fost un simbol al trupei din Ghencea. Acesta a reușit să câștige Cupa Campionilor Europeni alături de roș-albaștri în 1986.

Gestul făcut de fanii lui Dinamo după moartea lui Emeric Ienei

Înaintea înmormântării de sâmbătă a lui Emeric Ienei, dinamoviștii s-au mobilizat și au decis să ducă două coroane la arena din Oradea, oraș în care fostul antrenor a locuit și unde va fi înmormântat.

Eduard Galan, șeful programului DDB, a dezvăluit planul pus la cale de „câini”, mărturisind că una dintre coroane va fi depusă la stadionul din Oradea din partea clubului, iar cealaltă va fi din partea fanilor din DDB.

„Vor fi două coroane ale lui Dinamo la Oradea. Unul din partea Programului DDB și celălalt din partea clubului. Ne vor ajuta suporterii din DDB Bihor, aceștia urmând să meargă la stadionul din Oradea. Este un semn de respect pentru un om care a avut un caracter deosebit, un om extraordinar. Dumnezeu să-l ierte pe Emeric Ienei”, a declarat Eduard Galan, șeful DDB, conform prosport.ro.