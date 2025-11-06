Gestul făcut de fanii lui Dinamo după moartea lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect. A fost un om extraordinar” - Antena Sport

Închide meniul
Gestul făcut de fanii lui Dinamo după moartea lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect. A fost un om extraordinar"

Home | Fotbal | Gestul făcut de fanii lui Dinamo după moartea lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect. A fost un om extraordinar”

Gestul făcut de fanii lui Dinamo după moartea lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect. A fost un om extraordinar”

Publicat: 6 noiembrie 2025, 16:48

Comentarii
Gestul făcut de fanii lui Dinamo după moartea lui Emeric Ienei: Este un semn de respect. A fost un om extraordinar”

Emeric Ienei în 2023, la meciul de Cupă FC Bihor Oradea - FCSB / Razvan Pasarica - Sport Pictures via Hepta

Fanii lui Dinamo au făcut un gest superb după moartea lui Emeric Ienei. Fostul antrenor s-a stins din viață miercuri, pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, fiind măcinat de mari probleme de sănătate în ultimii ani. 

Suporterii dinamoviști au dat uitării rivalitatea cu Steaua, ținând cont de faptul că Emeric Ienei a fost un simbol al trupei din Ghencea. Acesta a reușit să câștige Cupa Campionilor Europeni alături de roș-albaștri în 1986. 

Gestul făcut de fanii lui Dinamo după moartea lui Emeric Ienei 

Înaintea înmormântării de sâmbătă a lui Emeric Ienei, dinamoviștii s-au mobilizat și au decis să ducă două coroane la arena din Oradea, oraș în care fostul antrenor a locuit și unde va fi înmormântat.  

Eduard Galan, șeful programului DDB, a dezvăluit planul pus la cale de „câini”, mărturisind că una dintre coroane va fi depusă la stadionul din Oradea din partea clubului, iar cealaltă va fi din partea fanilor din DDB. 

„Vor fi două coroane ale lui Dinamo la Oradea. Unul din partea Programului DDB și celălalt din partea clubului. Ne vor ajuta suporterii din DDB Bihor, aceștia urmând să meargă la stadionul din Oradea. Este un semn de respect pentru un om care a avut un caracter deosebit, un om extraordinar. Dumnezeu să-l ierte pe Emeric Ienei”, a declarat Eduard Galan, șeful DDB, conform prosport.ro. 

Emeric Ienei a murit la 88 de ani  

Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969.  

Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a câștigat 6 tilturi, în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, 3 Cupe, în 1976, 1985 și 1999, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986.  

La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu. 

