Nota primită de Cristi Chivu după ce a terminat anul pe locul 1 cu Inter: "Asta înseamnă mult" - Antena Sport

Jurnaliștii italieni au venit cu o reacție la scurt timp după ce Inter a învins-o în deplasare pe Atalanta și a încheiat astfel anul 2025 pe primul loc în campionatul Italiei. Cristi Chivu a fost lăudat de presa din “cizmă” și a primit nota 7 pentru cum a pregătit derby-ul câștigat de elevii săi la Bergamo.
Inter a învins-o pe Atalanta cu scorul de 1-0 în cadrul etapei cu numărul 17 din Serie A și astfel și-a asigurat primul loc în Serie A la final de 2025. Golul marcat de Lautaro Martinez îi plasează pe “nerazzurri” pe prima poziție, la un punct distanță de marea rivală AC Milan și două de campioana en-titre, Napoli.
Ce s-a scris în presa din Italia despre Interul lui Chivu
După fluierul final al duelului din Bergamo, reacțiile presei din Italia au început să curgă, iar cei de la Tutto Mercato Web au venit cu articolul clasic în care au acordat note pentru jucători și antrenorii celor două formații. Chivu a fost notat cu 7, fiind lăudat de jurnaliști pentru modul în care a gestionat meciul, dar și pentru performanța de a încheia anul pe primul loc.
“Cristi Chivu – 7: După eșecuri, Interul lui Chivu mereu își revine. Această victorie i se datorează în mare parte lui și este clar că ține o echipă care altfel ar suferi de fluctuații în concentrare.
Încheie 2025 uitându-se de sus la toată lumea și asta înseamnă mult“, au scris jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com.
Meciul nu a scăpat nici din vederea celor de la Gazzetta dello Sport, care au titrat: “Djimsiti cedează, Lautaro nu iartă: Inter, o lovitură de stat la Atalanta și este în fruntea clasamentului“. Pe parcursul articolului, cei de la cotidianul “roz” au mai notat următoarele aspecte:
“O eroare flagrantă într-o construcție de la poartă a fundașului albanez de la Atanlanta a dus la golul victoriei marcat de argentinian, după ce ratase o ocazie importantă în prima repriză. A fost o victorie binemeritată pentru echipa lui Chivu, care a depășit din nou AC Milan“.
Cristi Chivu și elevii săi vor reveni în acțiune duminică, atunci când Inter o va întâlni pe Giuseppe Meazza pe Bologna.
