De ce Zeljko Kopic ar vrea să plece de la Dinamo. Mesajul antrenorului pentru acţionari - Antena Sport

Tensiuni la Dinamo între Zeljko Kopic şi acţionari. Totul a plecat de la faptul că antrenorul nu are aprobat un plan de transferuri în această iarnă.

Potrivit Iamsport, Zeljko Kopic doreşte întăriri, pentru ca echipa să-şi atingă oviectivele în acest sezon, dar s-a lovit de refuzul conducerii. Pus în faţa acestei situaţii, tehnicianul a început să se gândească la plecare. Totodată, Kopic le-ar fi spus apropiaţilor că ar urma să plece la prima ofertă pe care o primeşte în această iarnă.

Președintele Andrei Nicolescu a vorbit recent despe transferuri, dar a negat că ar exista tensuni între antrenor şi acţionari.

„Nu ne punem problema să plece vreun jucător. Din păcate, nu am noutăți. Ne dorim 4 jucători, ar fi ideal. Nu am nimic concret în ceea ce privește discuțiile. Se revine pe 2 ianuarie și pe 3 se pleacă în cantonament în Antalya. Cererile lui Kopic sunt și ale noastre. Avem discuții raționale. Nu e dispută între antrenor și ceilalți din club”, a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport.