Gestul galeriei la adresa jucătorilor Universităţii Craiova. Nu s-a văzut la tv - Antena Sport

Gestul galeriei la adresa jucătorilor Universităţii Craiova. Nu s-a văzut la tv

Radu Constantin Publicat: 11 decembrie 2025, 22:18

Universitatea Craiova a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Sparta Praga, în etapa a cincea a fazei principale a Conference League.

În minutul 38, craiovenii au ratat un penalty prin Anzor. Sparta Praga a înscris în minutul 50, prin Rrahmani, şi în minutul 89, prin Rynes. Chiar dacă au avut egalul în mână, oltenii au pierdut în ultimele minute. Suporterii nu au fost supăraţi pe jucătorii lui Coelho, iar – în momentul în care fotbaliştii s-au îndreptat către galerie – tot stadionul a aplaudat. Semn că legătura dintre fani şi jucători rămâne sudată şi în momente mai grele.

Universitatea Craiova ocupă locul 19 în clasament, cu 7 puncte, iar Sparta Praga este pe 3, cu 10 puncte. Pentru Universitatea Craiova urmează un meci important. Oltenii vor juca meciul decisiv pentru calificare pe terenul lui AEK Atena, pe 18 decembrie.

