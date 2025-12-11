Ludogorets - PAOK 3-3! Răzvan Lucescu, egal dramatic în Europa League. 5 minute de analiză VAR în prelungiri - Antena Sport

Închide meniul
Ludogorets - PAOK 3-3! Răzvan Lucescu, egal dramatic în Europa League. 5 minute de analiză VAR în prelungiri

Ludogorets – PAOK 3-3! Răzvan Lucescu, egal dramatic în Europa League. 5 minute de analiză VAR în prelungiri

Ludogorets – PAOK 3-3! Răzvan Lucescu, egal dramatic în Europa League. 5 minute de analiză VAR în prelungiri

Alex Masgras Publicat: 11 decembrie 2025, 21:58

Comentarii
Ludogorets – PAOK 3-3! Răzvan Lucescu, egal dramatic în Europa League. 5 minute de analiză VAR în prelungiri

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a obţinut un egal dramatic pe terenul celor de la Ludogorets, la capătul unui meci care s-a încheiat 3-3. Formaţia antrenorului român s-a a condus la un moment dat cu 2-1, dar bulgarii au întors rapid rezultatul.

Golul egalizator al celor de la PAOK a venit în minutul 90, atunci când Mythou a trimis balonul în poartă, dar tensiunea a fost uriaşă. Cu Horaţiu Feşnic la centru, grecii au avut mari emoţii, faza golului fiind analizată aproape cinci minute, înainte ca aceasta să fie validată.

Ludogorets – PAOK 3-3! Egal dramatic obţinut de Răzvan Lucescu în Bulgaria

Stanic a deschis scorul în minutul 33 pentru gazde, dar PAOK Salonic a restabilit rapid egalitatea, în minutul 39, prin Despodov. Echipa lui Răzvan Lucescu a preluat conducerea imediat după pauză, atunci când Vogliacco a înscris.

Bulgarii nu s-au dat bătuţi, iar Verdon a egalat în minutul 71, pentru ca Chochev să o readucă pe Ludogorets în avantaj în minutul 77.

PAOK a tot căutat golul egalizator, iar acesta a venit în minutul 90, atunci când brigada lui Horaţiu Feşnic a arăta minutele de prelungire. Golul lui Mythou din ultimul minut regulamentar a fost analizat însă aproape cinci minute, pentru a vedea dacă mingea a ieşit sau nu din teren înainte de golul lui Mythou. În cele din urmă, Feşnic a primit confirmarea din cabina VAR, iar golul a fost validat.

S-a mai jucat câteva minute după acest moment, iar PAOK a început asediul la poarta celor de la Ludogorets. Echipa lui Răzvan Lucescu nu a reuşit însă să marcheze golul victoriei, în ciuda unor ocazii mari, iar cele două echipe şi-au împărţit punctele.

Pentru echipa lui Răzvan Lucescu urmează două meciuri tari în luna ianuarie, în ultimele două etape ale grupei principale din Europa League. Mai întâi, la Salonic va veni Betis Sevilla, după care PAOK va merge la Lyon, în ultima etapă.

Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"
1 Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB 2 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 3 Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: "Asta e prioritatea" 4 Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului 5 Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie 6 Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni
