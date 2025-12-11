Ludogorets - PAOK 3-3! Răzvan Lucescu, egal dramatic în Europa League. 5 minute de analiză VAR în prelungiri - Antena Sport

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a obţinut un egal dramatic pe terenul celor de la Ludogorets, la capătul unui meci care s-a încheiat 3-3. Formaţia antrenorului român s-a a condus la un moment dat cu 2-1, dar bulgarii au întors rapid rezultatul.

Golul egalizator al celor de la PAOK a venit în minutul 90, atunci când Mythou a trimis balonul în poartă, dar tensiunea a fost uriaşă. Cu Horaţiu Feşnic la centru, grecii au avut mari emoţii, faza golului fiind analizată aproape cinci minute, înainte ca aceasta să fie validată.

Stanic a deschis scorul în minutul 33 pentru gazde, dar PAOK Salonic a restabilit rapid egalitatea, în minutul 39, prin Despodov. Echipa lui Răzvan Lucescu a preluat conducerea imediat după pauză, atunci când Vogliacco a înscris.

Bulgarii nu s-au dat bătuţi, iar Verdon a egalat în minutul 71, pentru ca Chochev să o readucă pe Ludogorets în avantaj în minutul 77.

PAOK a tot căutat golul egalizator, iar acesta a venit în minutul 90, atunci când brigada lui Horaţiu Feşnic a arăta minutele de prelungire. Golul lui Mythou din ultimul minut regulamentar a fost analizat însă aproape cinci minute, pentru a vedea dacă mingea a ieşit sau nu din teren înainte de golul lui Mythou. În cele din urmă, Feşnic a primit confirmarea din cabina VAR, iar golul a fost validat.