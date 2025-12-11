Ludogorets - PAOK 3-3! Răzvan Lucescu, egal dramatic în Europa League. 5 minute de analiză VAR în prelungiri - Antena Sport

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a obţinut un egal dramatic pe terenul celor de la Ludogorets, la capătul unui meci care s-a încheiat 3-3. Formaţia antrenorului român s-a a condus la un moment dat cu 2-1, dar bulgarii au întors rapid rezultatul.
Golul egalizator al celor de la PAOK a venit în minutul 90, atunci când Mythou a trimis balonul în poartă, dar tensiunea a fost uriaşă. Cu Horaţiu Feşnic la centru, grecii au avut mari emoţii, faza golului fiind analizată aproape cinci minute, înainte ca aceasta să fie validată.
Ludogorets – PAOK 3-3! Egal dramatic obţinut de Răzvan Lucescu în Bulgaria
Stanic a deschis scorul în minutul 33 pentru gazde, dar PAOK Salonic a restabilit rapid egalitatea, în minutul 39, prin Despodov. Echipa lui Răzvan Lucescu a preluat conducerea imediat după pauză, atunci când Vogliacco a înscris.
Bulgarii nu s-au dat bătuţi, iar Verdon a egalat în minutul 71, pentru ca Chochev să o readucă pe Ludogorets în avantaj în minutul 77.
PAOK a tot căutat golul egalizator, iar acesta a venit în minutul 90, atunci când brigada lui Horaţiu Feşnic a arăta minutele de prelungire. Golul lui Mythou din ultimul minut regulamentar a fost analizat însă aproape cinci minute, pentru a vedea dacă mingea a ieşit sau nu din teren înainte de golul lui Mythou. În cele din urmă, Feşnic a primit confirmarea din cabina VAR, iar golul a fost validat.
Full-time at Huvepharma Arena!
Ludogorets-PAOK 3-3#LUDPAOK #UEL #OurWay pic.twitter.com/tOBZJNR3ZE
— PAOK FC (@PAOK_FC) December 11, 2025
S-a mai jucat câteva minute după acest moment, iar PAOK a început asediul la poarta celor de la Ludogorets. Echipa lui Răzvan Lucescu nu a reuşit însă să marcheze golul victoriei, în ciuda unor ocazii mari, iar cele două echipe şi-au împărţit punctele.
Pentru echipa lui Răzvan Lucescu urmează două meciuri tari în luna ianuarie, în ultimele două etape ale grupei principale din Europa League. Mai întâi, la Salonic va veni Betis Sevilla, după care PAOK va merge la Lyon, în ultima etapă.
