Primele tensiuni la Craiova: Schimbat, Anzor a comentat la adresa lui Coelho! - Antena Sport

Primele tensuni în tabăra oltenilor. Universitatea Craiova a avut şansa de a deschide scorul în prima repriză a meciului cu Sparta Praga, din grupa principală Conference League, dar Anzor a ratat un penalty. Ce a urmat? Jucătorul a fost schimbat de Coelho, în debutul reprizei secunde.

Prima repriză le-a aparţinut oltenilor. La câteva minute după ce au scăpat basma curată, după o bară a cehilor, jucătorii lui Filipe Coelho au primit o lovitură de la 11 metri. Monday Etim a fost faultat în careul Spartei Praga, iar arbitrul a dictat imediat lovitură de la 11 metri. Anzor Mekvabishvili, jucătorul care şi-a asumat responsabilitatea de a executa această lovitură de pedeapsă, a redus întreg stadionul la tăcere. Jucătorul georgian a trimis peste poartă, iar Craiova a ratat şansa de a trece în avantaj. După pauză, Sparta a marcat, iar Coelho a surprins pe toată lumea cu prima schimbare.

Anzor a fost înlocuit cu Steven Nsimba, în minutul 57, iar jucătorul a comentat a nemulţumire, semn că decizia antrenorului nu i-a plăcut.