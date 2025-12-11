Răzvan Marin, gol superb în Conference League! Execuţie direct în vinclu a internaţionalului român - Antena Sport

Răzvan Marin a marcat un gol superb în meciul dintre Samsunspor şi AEK Atena, din grupa principală Conference League. Internaţionalul român a restabilit egalitatea în minutul 52, atunci când a marcat din lovitură liberă.

De la aproximativ 20 de metri, mijlocaşul român a trimis superb, direct în vinclu, fără nicio şansă pentru portarul formaţiei din Turcia.

Răzvan Marin a înscris o bijuterie în Samsunspor – AEK Atena

Acesta a fost golul egalizator, după ce Samsunspor a deschis scorul încă din minutul 4, graţie autogolului lui Moukoudi. Reuşita lui Răzvan Marin le-a dat aripi celor de la AEK Atena, care au preluat conducerea.

În minutul 64, Aboubakary Koita a marcat şi a dus scorul la 2-1.

Acesta este al patrulea gol marcat de Răzvan Marin în tricoul celor de la AEK Atena, în 24 de partide. În ceea ce priveşte grupa principală Conference League, reuşita din Turcia este a doua, după ce românul a mai marcat şi în duelul din luna octombrie, cu Aberdeen. Fosta adversară a FCSB-ului a fost învinsă atunci la scor de tenis de echipa lui Răzvan Marin, 6-0.