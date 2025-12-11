Anzor a ratat un penalty în Universitatea Craiova - Sparta Praga! Şansă irosită de olteni - Antena Sport

Universitatea Craiova a avut şansa de a deschide scorul în prima repriză a meciului cu Sparta Praga, din grupa principală Conference League. La câteva minute după ce au scăpat basma curată, după o bară a cehilor, jucătorii lui Filipe Coelho au primit o lovitură de la 11 metri.
Monday Etim a fost faultat în careul Spartei Praga, iar arbitrul a dictat imediat lovitură de la 11 metri. Au urmat apoi câteva minute de emoţie pe Ion Oblemenco, deoarece faza a fost atent analizată în camera VAR.
Anzor a ratat un penalty în Universitatea Craiova – Sparta Praga! A trimis mult peste poartă
Alex Cicâldău a deviat balonul chiar înainte ca Etim să fie faultat clar în careu. La prima vedere, jucătorul Universităţii Craiova părea în afara jocului, dar VAR-ul a stabilit că nu a fost offside.
Pentru a doua oară, vulcanul de pe Ion Oblemenco a erupt, dar Anzor Mekvabishvili, jucătorul care şi-a asumat responsabilitatea de a executa această lovitură de pedeapsă, a redus întreg stadionul la tăcere. Jucătorul georgian a trimis peste poartă, iar Craova a ratat şansa de a trece în avantaj.
Finalul reprizei s-a desfăşurat la poarta oltenilor, dar jucătorii lui Filipe Coelho au rezistat asediului şi au reuşit să intre la cabine la egalitate cu formaţia din Cehia.
Echipele de start în Universitatea Craiova – Sparta Praga
- Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Rus, Badelj – Mogoș, Al. Crețu, Anzor, Teles – Cicâldău – Etim, Baiaram
Rezerve: Lung Jr., L. Popescu, Fl. Ștefan, Al Hamlawi, Houri, Stevanovic, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba
Antrenor: Filipe Coelho
- Sparta Praga: Vindahl – Sevinsky, Sorensen, Vydra – Preciado, Mannsverk, Kairinen, Rynes – Mercado, Rrahmani, Haraslin
Rezerve: Surovcik, Suchomel, Kaderabek, Eneme, Kuchta, Birmancevic, Sailek, Panak, Milla, Zeleny, Kuol, Penxa
Antrenor: Brian Priske
