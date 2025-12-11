Anzor a ratat un penalty în Universitatea Craiova - Sparta Praga! Şansă irosită de olteni - Antena Sport

Universitatea Craiova a avut şansa de a deschide scorul în prima repriză a meciului cu Sparta Praga, din grupa principală Conference League. La câteva minute după ce au scăpat basma curată, după o bară a cehilor, jucătorii lui Filipe Coelho au primit o lovitură de la 11 metri.

Monday Etim a fost faultat în careul Spartei Praga, iar arbitrul a dictat imediat lovitură de la 11 metri. Au urmat apoi câteva minute de emoţie pe Ion Oblemenco, deoarece faza a fost atent analizată în camera VAR.

Anzor a ratat un penalty în Universitatea Craiova – Sparta Praga! A trimis mult peste poartă

Alex Cicâldău a deviat balonul chiar înainte ca Etim să fie faultat clar în careu. La prima vedere, jucătorul Universităţii Craiova părea în afara jocului, dar VAR-ul a stabilit că nu a fost offside.

Pentru a doua oară, vulcanul de pe Ion Oblemenco a erupt, dar Anzor Mekvabishvili, jucătorul care şi-a asumat responsabilitatea de a executa această lovitură de pedeapsă, a redus întreg stadionul la tăcere. Jucătorul georgian a trimis peste poartă, iar Craova a ratat şansa de a trece în avantaj.

Finalul reprizei s-a desfăşurat la poarta oltenilor, dar jucătorii lui Filipe Coelho au rezistat asediului şi au reuşit să intre la cabine la egalitate cu formaţia din Cehia.