Anzor a ratat un penalty în Universitatea Craiova - Sparta Praga! Şansă irosită de olteni - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Anzor a ratat un penalty în Universitatea Craiova – Sparta Praga! Şansă irosită de olteni

Alex Masgras Publicat: 11 decembrie 2025, 20:40

Anzor a ratat un penalty / Sport Pictures

Universitatea Craiova a avut şansa de a deschide scorul în prima repriză a meciului cu Sparta Praga, din grupa principală Conference League. La câteva minute după ce au scăpat basma curată, după o bară a cehilor, jucătorii lui Filipe Coelho au primit o lovitură de la 11 metri.

Monday Etim a fost faultat în careul Spartei Praga, iar arbitrul a dictat imediat lovitură de la 11 metri. Au urmat apoi câteva minute de emoţie pe Ion Oblemenco, deoarece faza a fost atent analizată în camera VAR.

Anzor a ratat un penalty în Universitatea Craiova – Sparta Praga! A trimis mult peste poartă

Alex Cicâldău a deviat balonul chiar înainte ca Etim să fie faultat clar în careu. La prima vedere, jucătorul Universităţii Craiova părea în afara jocului, dar VAR-ul a stabilit că nu a fost offside.

Pentru a doua oară, vulcanul de pe Ion Oblemenco a erupt, dar Anzor Mekvabishvili, jucătorul care şi-a asumat responsabilitatea de a executa această lovitură de pedeapsă, a redus întreg stadionul la tăcere. Jucătorul georgian a trimis peste poartă, iar Craova a ratat şansa de a trece în avantaj.

Finalul reprizei s-a desfăşurat la poarta oltenilor, dar jucătorii lui Filipe Coelho au rezistat asediului şi au reuşit să intre la cabine la egalitate cu formaţia din Cehia.

Echipele de start în Universitatea Craiova – Sparta Praga

  • Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Rus, Badelj – Mogoș, Al. Crețu, Anzor, Teles – Cicâldău – Etim, Baiaram
    Rezerve: Lung Jr., L. Popescu, Fl. Ștefan, Al Hamlawi, Houri, Stevanovic, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba
    Antrenor: Filipe Coelho
  • Sparta Praga: Vindahl – Sevinsky, Sorensen, Vydra – Preciado, Mannsverk, Kairinen, Rynes – Mercado, Rrahmani, Haraslin
    Rezerve: Surovcik, Suchomel, Kaderabek, Eneme, Kuchta, Birmancevic, Sailek, Panak, Milla, Zeleny, Kuol, Penxa
    Antrenor: Brian Priske
21:40
Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2. Oltenii au terminat “în ceaţă”, oaspeţii s-au impus în ultimele minute de joc
21:24
Răzvan Marin, gol superb în Conference League! Execuţie direct în vinclu a internaţionalului român
21:11
VideoJurnal Antena Sport | Mircea Lucescu, nemulţumit după suspendarea lui Drăguş
21:09
Primele tensiuni la Craiova: Schimbat, Anzor a comentat la adresa lui Coelho!
20:50
FCSB – Feyenoord LIVE TEXT (22:00). Surprizele din primul 11 ale lui Charalambous. Echipa de start
20:13
Daniel Pancu a obţinut licenţa PRO şi a anunţat obiectivul de la CFR Cluj: “Obligatoriu”
