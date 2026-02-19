Gianni Infantino, prezent la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Cum a fost surprins președintele FIFA - Antena Sport

Donald Trump organizează la Washington D.C. prima reuniune a Consiliului pentru Pace, iar la eveniment și-a făcut apariția până și Gianni Infantino, președintele FIFA. Conducătorul SUA i-a transmis și un mesaj apropiatului său atunci când a ținut un discurs politicienilor aflați în fața sa, printre care și președintele României, Nicușor Dan.
Este cunoscut faptul că între Donald Trump și Gianni Infantino există o relație de prietenie, iar cel mai recent “episod” care a susținut acest lucru s-a petrecut recent, la Washington D.C. În capitala SUA, președintele FIFA a participat la reuniunea Consiliului pentru Pace și a fost surprins stând lângă liderii țărilor membre și cele care au rolul de observator.
Imagini cu Gianni Infantino la Consiliul pentru Pace
La un moment dat, Infantino a fost văzut cum și-a pus pe cap o șapcă pe care scia “USA (n.r. Statele Unite ale Americii”, precum și numerele 45 și 47, care reprezintă cele două mandate ale lui Donald Trump la Casa Albă. Șapca respectivă era de culoare roșie, specifică republicanilor.
🚨🇺🇸⚽️ | El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, luce una icónica gorra roja de EE UU en la reunión inaugural de la Junta de Paz. pic.twitter.com/5Kdu6VI6wI
— La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) February 19, 2026
În timpul reuniunii, Trump a avut un mesaj pentru Infantino, în momentul în care se adresa liderilor de stat prezenți la Washington D.C.
“Aproape toți cei prezenți sunt liderii unor țări, mai puțin Gianni, dar el e șeful fotbalului, nu e atât de rău, nu, Gianni? Cred că job-ul tău îmi place cel mai mult“, a spus președintele Statelor Unite ale Americii.
Înainte de reuniunea Consiliului pentru Pace, Trump și Infantino au mai participat împreună la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale, atunci când președintele FIFA i-a acordat liderului SUA Premiul FIFA pentru Pace, o decizie care a stârnit atunci enorm de multe critici.
