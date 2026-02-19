Gianni Infantino, prezent la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Cum a fost surprins președintele FIFA - Antena Sport

Închide meniul
Gianni Infantino, prezent la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Cum a fost surprins președintele FIFA
Andrei Nicolae Publicat: 19 februarie 2026, 18:48

Gianni Infantino - Donald Trump / Colaj Getty Images

Donald Trump organizează la Washington D.C. prima reuniune a Consiliului pentru Pace, iar la eveniment și-a făcut apariția până și Gianni Infantino, președintele FIFA. Conducătorul SUA i-a transmis și un mesaj apropiatului său atunci când a ținut un discurs politicienilor aflați în fața sa, printre care și președintele României, Nicușor Dan.

Este cunoscut faptul că între Donald Trump și Gianni Infantino există o relație de prietenie, iar cel mai recent “episod” care a susținut acest lucru s-a petrecut recent, la Washington D.C. În capitala SUA, președintele FIFA a participat la reuniunea Consiliului pentru Pace și a fost surprins stând lângă liderii țărilor membre și cele care au rolul de observator.

Imagini cu Gianni Infantino la Consiliul pentru Pace

La un moment dat, Infantino a fost văzut cum și-a pus pe cap o șapcă pe care scia “USA (n.r. Statele Unite ale Americii”, precum și numerele 45 și 47, care reprezintă cele două mandate ale lui Donald Trump la Casa Albă. Șapca respectivă era de culoare roșie, specifică republicanilor.

În timpul reuniunii, Trump a avut un mesaj pentru Infantino, în momentul în care se adresa liderilor de stat prezenți la Washington D.C.

Aproape toți cei prezenți sunt liderii unor țări, mai puțin Gianni, dar el e șeful fotbalului, nu e atât de rău, nu, Gianni? Cred că job-ul tău îmi place cel mai mult“, a spus președintele Statelor Unite ale Americii.

Înainte de reuniunea Consiliului pentru Pace, Trump și Infantino au mai participat împreună la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale, atunci când președintele FIFA i-a acordat liderului SUA Premiul FIFA pentru Pace, o decizie care a stârnit atunci enorm de multe critici.

1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate
