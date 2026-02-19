Arsenal a dat lovitura! "Tunarii" și-au securizat vedeta clubului până în 2031 - Antena Sport

Arsenal a confirmat joi prelungirea contractului lui Bukayo Saka până în 2031, acesta devenind cel mai bine plătit jucător din echipă.
Jucătorul englez în vârstă de 24 de ani va câştiga un salariu de peste 300.000 de lire sterline pe săptămână (340.000 de euro).
Saka rămâne “tunar” până în 2031
Discuţiile privind un nou contract durează de aproape un an, Saka acceptând verbal în ianuarie să-şi lege viitorul de club pe termen lung. Saka a semnat contractul său anterior, care urma să expire în 2027, în 2023, dar reînnoirea înţelegerii sale înseamnă că jucătorul în vârstă de 24 de ani şi-a dedicat “tunarilor” cei mai buni ani ai carierei sale.
Vestea vine ca un imbold major pentru Arsenal, care se luptă pe patru fronturi pentru a câştiga un trofeu pentru prima dată din 2020. Acordul este cel mai recent exemplu pentru felul în care Arsenal îşi leagă jucătorii cheie de contracte pe termen lung, în încercarea de a păstra un lot capabil să lupte pentru titlu.
Committing his future to north London 🔐
Bukayo Saka has penned a new contract with the club 👇
— Arsenal (@Arsenal) February 19, 2026
William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri şi Myles Lewis-Skelly au semnat cu toţii noi contracte pe termen lung în vară.
Saka a marcat şapte goluri în 33 de apariţii în acest sezon pentru “tunari”. El a debutat în prima echipă la 17 ani, în 2018, după ce a trecut prin academia lui Arsenal, şi a jucat în 217 meciuri în Premier League, marcând 57 de goluri.
Arsenal are patru puncte avans în fruntea Premier League şi o va întâlni pe Manchester City în finala Cupei Ligii în martie. Londonezii s-au calificat, de asemenea, în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor şi în runda a cincea a Cupei Angliei.
Sursa: Agerpres.ro
