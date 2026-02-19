UEFA, gest în memoria suporterilor lui PAOK decedați în România. Ce se va întâmpla la meciul cu Celta Vigo - Antena Sport

Închide meniul
UEFA, gest în memoria suporterilor lui PAOK decedați în România. Ce se va întâmpla la meciul cu Celta Vigo

Andrei Nicolae Publicat: 19 februarie 2026, 19:26

Imagini de la comemorarea fanilor decedaţi ai lui PAOK / colaj video X

PAOK și Celta Vigo urmează să se întâlnească joi în turul barajului pentru optimile Europa League, iar la meciul din Grecia va asista și Aleksander Ceferin. Președintele UEFA va aduce un omagiu celor șapte fani ai echipei elene care și-au pierdut viața într-un accident rutier petrecut în România.

PAOK – Celta Vigo aduce față în față doi reprezentanți ai României în Europa League, și anume pe Răzvan Lucescu din postura de antrenor al grecilor și pe Ionuț Radu, ca antrenor al ibericilor. Duelul va fi marcat și de vizita unei delegații UEFA din care va face parte și Aleksander Ceferin, președintele instituției.

Gest în memoria suporterilor decedați ai lui PAOK

Potrivit celor de la gazzetta.gr, o delegație formată din Ceferin, Thodoros Theodoridis (secretarul general) alături de de Zoran Lakovic, directorul federațiilor naționale, dar și de Makis Gagatis, președintele Federației de Fotbal din Grecia, vor participa la meci.

Reprezentanții UEFA vor lăsa flori la poarta 1 a stadionului Toumba, un gest în memoria celor șapte fani ai echipei care și-au pierdut viața într-un accident rutier din România, petrecut în județul Timiș. Locul respectiv este cel unde au fost omagiați și în trecut fanii echipei alb-negre.

Celta Vigo pregătește și ea un gest similar, jucătorii urmând să lase și ei flori la poarta 4 înainte ca meciul de pe Toumba să înceapă.

1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate
