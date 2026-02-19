FCSB a decis pe ce arenă joacă în play-out. Gigi Becali se pregăteşte deja de cel mai negru scenariu - Antena Sport

FCSB mai are şanse matematice de a intra în play-off, dar Gigi Becali a luat deja o decizie care arată că nu mai crede în şansele echipei. Mai exact, latifundiarul a hotărât că dacă echipa nu ajunge în play-off, atunci meciurile rămase de disputat vor avea loc pe Stadionul din Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf!

De ce Gigi Becali ia această măsură? Costurile minime pentru organizarea unui joc pe Arena Naţională sunt de 50.000 – 60.000 de euro, iar dacă echipa ajunge să joace în play-out interesul fanilor va fi unul cu siguranţă scăzut. Pentru a se asigura că pot închiria stadionul de la Arcul de Triumf, şefii campioanei deja au întocmit actele pentru a încheia un precontract, anunţă golazo.ro.

Sursa menţionată notează că pentru închirierea stadionului de la Arcul de Triumf, costurile ar urma să fie la jumătate faţă de Arena Naţională.

Pe Arcul de Triumf, Dinamo a jucat o bună perioadă, iar condiţiile au fost bune pentru nivelul Ligii 1. Chiar și dacă va fi în play-off, FCSB nu va putea evolua în toate jocurile de acasă pe Arena Națională. Stadionul se va închide începând cu luna mai, deoarce aici vor avea loc mai multe concerte.